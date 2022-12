Alte Instrumente? Her damit!

Große Instrumenten-Spendenaktion im Gasteig HP8

Der Gasteig sammelt Instrumente für Flüchtlinge in Afrika. Wer schnell spendet, erhält Tickets für „Weihnachten im Gasteig“ in der Isarphilharmonie.



Die längst nicht mehr gespielte Gitarre. Das Keyboard, das im Keller verstaubt. Oder die Trompete des verstorbenen Onkels. Ungenutzte Instrumente können woanders noch einen wichtigen Zweck erfüllen. Im Flüchtlingslager BidiBidi in Uganda geben sie jungen Menschen neue Perspektiven.



Seit über einem Jahr verbessert der Kulturtruck „Lab Uganda“ in einer der größten Flüchtlingssiedlungen der Welt das Leben der Menschen dort. Der umgebaute Lkw, bestückt mit Bühne, Tonstudio und Instrumenten, fährt täglich durch BidiBidi.



„Das Lab Uganda ist wie ein kleiner Gasteig auf Rädern, voll mit Kultur,“ sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Deswegen unterstützen wir dieses Musikprojekt, wo immer es geht.“



Durch das „Lab Uganda“ erhalten mehr als 500 Flüchtlinge regelmäßig Musikunterricht. „Manche von ihnen gehen mehrere Stunden zu Fuß, um daran teilzunehmen. So wichtig ist es für sie,“ sagt Annette Davidson von Music Connects e.V., dem Münchner Verein von Ehrenamtlichen, der das „Lab Uganda“ initiiert hat. „Das Projekt verändert tatsächlich das komplette Leben in der Region: Es schafft Arbeitsplätze, Perspektiven, Lebensmut. Musik ist dort weit mehr als Unterhaltung.“



Was dringend benötigt wird, sind Instrumente zum Üben: Trompeten, Posaunen, Euphonien, Alt- und Tenorhörner. Auch Tuben und Mundstücke fehlen. Und die Bands, die ebenfalls im Truck „Lab Uganda“ proben und auftreten, freuen sich über akustische und elektrische Gitarren, Keyboards und Drumsets. „Kleine Macken dürfen die Instrumente gerne haben, solange sie noch spielbar sind“, sagt Organisatorin Annette Davidson.



Abgegeben werden können die Spenden täglich zwischen 10:00 und 20:30 Uhr am Infoschalter in der Halle E des Gasteig HP8 bei MünchenTicket. Ende Februar wird dann ein großer Container, gesponsort von DHL, die gesammelten Instrumente nach Afrika bringen.



Schnell sein lohnt sich: Alle Spender, die sich noch vor Weihnachten von ihren alten Instrumenten trennen, erhalten zum Dank vom Gasteig zwei Tickets für das Konzert „Weihnachten im Gasteig“ an Heiligabend.



Wer viele Instrumente auf einmal spenden will, wendet sich bitte direkt an Annette Davidson unter 0176/38640424 oder annette.davidson@musicconnects.world