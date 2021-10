Am 01. Oktober 2021 findet bundesweit der 16. „Tag des Kaffees“ statt

Am 01. Oktober 2021 dreht sich alles um die aromatische Bohne: Bundesweit wird der 16. „Tag des Kaffees“ gefeiert. Von der Kaffeerösterei bis hin zum Tankstellenbetrieb bieten zahlreiche Firmen besondere Angebote und Aktionen rund um Kaffee an und machen damit die verschiedenen Facetten des Getränkes – von Lifestyle bis Tradition, von Genuss bis Geselligkeit – für Kaffeeliebhaber*innen erlebbar.



Der Kaffeedurst der Bundesbürger*innen ist ungebrochen: 168 Liter wurden im Jahr 2020 pro Kopf getrunken. Damit ist und bleibt Kaffee weiterhin das Lieblingsgetränk in Deutschland. Grund genug, dies am 01. Oktober gebührend zu feiern. Wie genau Kaffee hierzulande am liebsten genossen wird, weiß der Deutsche Kaffeeverband. Im Rahmen der alljährlich durchgeführten repräsentativen Verbandsstudie „So trinkt Deutschland Kaffee“ werden rund 10.000 Kaffeetrinker*innen ausführlich befragt.

So trinkt Deutschland Kaffee*:

Wir sind eine Kaffeenation! Rund 79 Prozent der Einwohner*innen trinken Kaffee.

Rund 79 Prozent der Einwohner*innen trinken Kaffee. Für viele Kaffeetrinker*innen darf es gern ein Tässchen mehr sein. 95 Prozent der Kaffeetrinker*innen genießen mindestens mehrmals wöchentlich Kaffee, 65 Prozent sogar mehrmals täglich.

95 Prozent der Kaffeetrinker*innen genießen mindestens mehrmals wöchentlich Kaffee, 65 Prozent sogar mehrmals täglich. Im privaten Umfeld wird der meiste Kaffee genossen . Rund 83 Prozent des in Deutschland getrunkenen Kaffees wird zu Hause, bei Familie, Freund*innen oder Bekannten konsumiert. Die restlichen 17 Prozent entfallen auf den Kaffeegenuss außer Haus, d.h. in Gastronomie-Locations (vor Ort und to-go) oder am Arbeitsplatz.

. Rund 83 Prozent des in Deutschland getrunkenen Kaffees wird zu Hause, bei Familie, Freund*innen oder Bekannten konsumiert. Die restlichen 17 Prozent entfallen auf den Kaffeegenuss außer Haus, d.h. in Gastronomie-Locations (vor Ort und to-go) oder am Arbeitsplatz. Die Bäckerei ist der „Hidden Champion“ unter den Ausschankorten in der Gastronomie. 26,6 Prozent des in Gastronomie-Locations erworbenen Kaffees stammt aus Bäckereien. Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala finden sich die Coffeebars und -shops (10,0 %), gefolgt vom Café (8,6 %) und dem (Hotel-)Restaurant (7,4 %).

26,6 Prozent des in Gastronomie-Locations erworbenen Kaffees stammt aus Bäckereien. Auf Platz zwei der Beliebtheitsskala finden sich die Coffeebars und -shops (10,0 %), gefolgt vom Café (8,6 %) und dem (Hotel-)Restaurant (7,4 %). Kaffee wird gern mit Milch getrunken. Während der Kaffee zu Hause am liebsten mit einem Schluck Milch verfeinert wird (46 %), haben in der Gastronomie (inkl. to-go) weiße Spezialitäten wie Latte Macchiato, Cappuccino oder Café au Lait die Nase vorn (35 %).

Während der Kaffee zu Hause am liebsten mit einem Schluck Milch verfeinert wird (46 %), haben in der Gastronomie (inkl. to-go) weiße Spezialitäten wie Latte Macchiato, Cappuccino oder Café au Lait die Nase vorn (35 %). Frauen bevorzugen weiße Spezialitäten, Männer mögen es lieber süß. 19 Prozent der von Frauen getrunkenen Tassen enthalten weiße Kaffeespezialitäten, bei Männern sind es nur 13 Prozent. Dafür verfeinern Männer ihren Kaffee häufiger mit Zucker (29 % ggü. 21 % Frauen).

19 Prozent der von Frauen getrunkenen Tassen enthalten weiße Kaffeespezialitäten, bei Männern sind es nur 13 Prozent. Dafür verfeinern Männer ihren Kaffee häufiger mit Zucker (29 % ggü. 21 % Frauen). Kaffeetrinker*innen besitzen durchschnittlich 1,8 Systeme für die Kaffeezubereitung. Der Klassiker, die Filterkaffeemaschine, ist weiterhin am beliebtesten. Sie bereitet 50 Prozentdes zu Hause getrunkenen Kaffees zu. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Kaffeevollautomat (27 %) – Tendenz steigend – und die Kaffeepadmaschine (22 %).

Der Klassiker, die Filterkaffeemaschine, ist weiterhin am beliebtesten. Sie bereitet 50 Prozentdes zu Hause getrunkenen Kaffees zu. Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Kaffeevollautomat (27 %) – Tendenz steigend – und die Kaffeepadmaschine (22 %). Für 57 Prozent der Kaffeetrinker*innen ist Kaffee das leckerste Getränk, das es überhaupt gibt. Der in den eigenen vier Wänden getrunkene Kaffee erhält im Durchschnitt die Schulnote 1,6. Am besten schmeckt es den Befragten zu Hause, wenn der Kaffee aus dem heimischen Vollautomaten oder der Espressomaschine stammt. Eine so zubereitete Tasse bekommt die Note 1,4 bzw. 1,5.

Über den „Tag des Kaffees“

Der „Tag des Kaffees“ wurde 2006 vom Deutschen Kaffeeverband ins Leben gerufen. Seit 2015 wird der Ehrentag des Kaffees auch international gefeiert. Organisator des International Coffee Day ist die International Coffee Organization (ICO).

*Quelle für alle Zahlen: Deutscher Kaffeeverband (Hrsg.): Kaffee-Konsum-Studie „So trinkt Deutschland Kaffee 2020“.