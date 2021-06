Am 1.7. ist es endlich soweit: Alle 31 Kinos der CinemaxX Gruppe öffnen wieder ihre Türen

Ob XXL-Action mit „Godzilla vs Kong“ und „Monster Hunter“, Schauder und Horror mit „Conjuring 3“ und „A Quiet Place 2“ oder fröhliche Unterhaltung für Groß und Klein mit „Peter Hase 2“, „Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!“ und „Catweazle“ – CinemaxX hält mit über 30 vielfältigen Neustarts das passende Highlight für jeden Geschmack und jedes Alter parat. So präsentiert CinemaxX in den nächsten Tagen und Wochen zudem ausgewählte Kino-Specials, wie das heißersehnte Jon Bon Jovi-Konzert „Bon Jovi from Encore Nights“, die Anime-Titel „Detektiv Conan 24: Die scharlachrote Kugel, „My Hero Academia: Heroes Rising“, „Demon Slayer the Movie: Mugen Train“ sowie die Sportdoku „The Longest Wave“. Und Feuerwehrmann Sam-Fans dürfen sich auf ein Kinospecial mit fünf brandneuen Folgen freuen. Kinotickets gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de

Acht Monate waren die Kinos geschlossen. Doch jetzt darf wieder in die großen Kinomomente ein- und abgetaucht werden – und das nicht zu knapp! 2021 bietet eine prallvolle Filmstart-Liste mit einem fantastischen Line-Up. Zum Start am 1.7. bringt CinemaxX insgesamt mehr als 30 vielfältige Titel auf die große Kinoleinwand. Zudem werden viele Vorstellungen auch in der Englischen Originalfassung gezeigt.

So kehren auch hochkarätige Inhalte jenseits des regulären Filmangebots, wie Konzert oder Dokumentationen, mit der Wiedereröffnung der CinemaxX Kinos auf die Leinwände zurück und bereichern das Programm. So präsentiert CinemaxX beispielsweise am 5.7. in ausgewählten Kinos* einmalig das noch nie gezeigte Konzert „Bon Jovi from Encore Nights“. Die brandneue Show wurde in voller Konzertlänge in New Jersey aufgezeichent und findet nun weltweit seinen Weg per Kinoleinwand zu den Fans! Und auch alle BTS Fans dürfen sich jetzt schon freuen: BLACKPINK THE MOVIE kommt weltweit im August in die Kinos. Der Ticketverkauf startet am 30. Juni auf www.cinemaxx.de.

Ein extra Highlight – die CinemaxX Recliner

Doch bei CinemaxX darf sich nicht nur auf die neusten Filmhighlights gefreut werden! Ein Viertel aller CinemaxX Kinos präsentiert sich zur Wiedereröffnung im neuen Look & Feel. In den CinemaxX Kinos Bielefeld, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, Heilbronn, Krefeld, Stuttgart-Liederhalle und Sindelfingen wurden alle Kinosäle sind zu 100% mit Reclinern ausgestattet. „Recline“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „zurücklehnen“. Jeder Recliner verfügt über Rückenlehne und Fußteil, die per Knopfdruck verstellt werden können. An jedem Platz, in jedem der über 50 Kinosäle, ist dank der preisgekrönten elektrisch verstellbaren Recliner-Liegesitze maximale Beinfreiheit und ein optimaler Blickwinkel zur Leinwand garantiert.

Die Welt hat sich verändert – CinemaxX auch

Zurücklehnen, abschalten, gesund bleiben ist bei CinemaxX ab dem 1. Juli wieder Programm – Kernbestandteil des Kinobetriebs ist natürlich ein umfängliches Sicherheits- und Hygienekonzept. Alle CinemaxX Kinos verfügen über Leitsysteme, Abstandsmarkierungen, Hygienewände an Kassen und Gastronomietheken sowie kontaktlose Bezahl- und Ticketkontrollsysteme. In den Sälen sitzen die Kinobesucher in fest zugewiesenen Sesseln und halten so den durch Systeme vorgegebenen Abstand. Zudem sind alle Kinos der Gruppe mit raumlufttechnischen Anlagen, die sowohl die Kinofoyers als auch Säle stets gut belüften, ausgestattet. Alle Informationen zum CinemaxX Sicherheits- und Hygienekonzept sowie zur gesetzlichen Maskenpflicht gibt es unter www.cinemaxx.de/gesundbleiben.

Alle Neuigkeiten rund um CinemaxX und sein Programm erhalten Kinofans auch auf den CinemaxX Social Media Kanälen – Facebook/CinemaxX und Instragram/@cinemaxX – sowie über den CinemaxX Newsletter, Krefeld, Mülheim, München,

Bon Jovi from Encore Nights

Teilnehmende CinemaxX Kinos: Berlin, Bremen, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hannover, Hamburg-Dammtor, Oldenburg, Stuttgart-Liederhalle, Sindelfingen, Wuppertal