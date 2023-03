Am Hart: Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohungslage mit Messer

Am Sonntag, 26.03.2023, gegen 21:00 Uhr, geriet ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Wohnung mit seinem Mitbewohner in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe der Auseinandersetzung griff der 46-Jährige ein Küchenmesser und bedrohte damit seinen Mitbewohner. Bei dem Mitbewohner handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Der 23-Jährige alarmierte den Polizeinotruf 110 und flüchtete vor das Anwesen. Er gab zudem an, dass sich noch die über 80-jährige Wohnungsinhaberin in der Wohnung befindet.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der 46-Jährige kam der Aufforderung durch die Polizeibeamten vor Ort nach, seine Wohnung unbewaffnet zu verlassen und konnte in der Folge festgenommen werden. Der Grund für die Streitigkeit ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Der 46-Jährige wurde wegen einer Bedrohung angezeigt und nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.