Aubing: Tatverdächtiger nach Einbruch in Supermarkt festgenommen

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 00:20 Uhr, meldete der für einen Supermarkt in der Bergsonstraße zuständige Sicherheitsdienst der Einsatzzentrale der Münchner Polizei mehrere Alarmauslösungen.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten in der Nähe des Supermarktes einen verdächtigen Mann antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der 18-jährige Tatverdächtige führte verschiedene Lebensmittel mit sich, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dem Bestand des Ladengeschäfts stammten.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Einbruchsdiebstahls wurde der 18-Jährige deutsche Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen. Hierbei leistete er Widerstand, in dessen Verlauf zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Einer ärztlichen Versorgung bedurften diese nicht und konnten ihren Dienst in der Folge fortsetzen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 18-Jährige sich mittels körperlicher Gewalt Zugang zu dem Supermarkt verschafft hatte und anschließend unter Mitnahme von Lebensmitteln auf dem Betretungsweg flüchten wollte. Der 18-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.