Aubing: Wohnzimmer in Flammen

Ravensburger Ring – Bei einem Zimmerbrand am frühen Montagmorgen ist in Aubing eine 80-jährige Frau verletzt worden. Die Dame war von der Feuerwehr aus der komplett verrauchten Wohnung gerettet worden.

Anwohner meldeten gegen Mitternacht der Integrierten Leitstelle unter der Notrufnummer 112 schwarzen Rauch aus einem Fenster im 7. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses im Ravensburger Ring.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte erwartete eine Anwohnerin die Feuerwehr und teilte mit, dass sich die 80-jährige Bewohnerin noch in der Wohnung befinden könnte. Sofort wurde die Drehleiter im Innenhof in Stellung gebracht und ein Atemschutztrupp drang mit einem C-Strahlrohr in die Brandwohnung ein.

Zeitgleich ging ein weiterer Atemschutztrupp über das rauchfreie Treppenhaus bis zur Brandwohnung vor. Im Treppenhaus waren Hilferufe aus der betroffenen Wohnung zu hören. Sofort verschaffte sich der Trupp gewaltsam Zugang und konnte die Bewohnerin aus der völlig verrauchten Wohnung retten. Die verletzte Frau kollabierte noch im Treppenhaus und musste reanimiert werden. Nach notärztlicher Versorgung wurde die Patientin in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhanges konnte eine Ausbreitung des Brandrauches auf das Treppenhaus verhindert werden. Das Feuer im Wohnzimmer war schnell gelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit zwei Hochleistungslüftern entraucht. Benachbarte Wohnungen waren nicht betroffen. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden kann vonseiten der Feuerwehr nicht beziffert werden.