Auf geht’s zum 13. Trachtenflohmarkt im Hofbräukeller München

Bild: KI - generiert

Am Samstag, 18. April 2026, heißt’s wieder: Dirndl raus, Geldbeutel locker!
Der Hofbräukeller am Wiener Platz schmeißt von 09:00 bis 15:00 Uhr die Pforten auf für alle Trachtenfans, Schnäppchenjäger und Wiesn-Vorfreudler.

Der Trachtenflohmarkt ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern Pflichttermin mit Suchtfaktor. Ob Traum-Dirndl, Lederhose mit ordentlich Patina, eine Weste mit Wumms oder ein Accessoire, das schreit „nimm mich!“ – hier wird gefeilscht, geflirtet und gefunden. Und ganz nebenbei tust du auch noch was Gutes: Secondhand-Tracht ist nachhaltig, stylisch und doppelt charmant.

Dazu gibt’s die volle Portion Flohmarkt-Flair: buntes Gewusel, herzhaftes Ratschen, Fachsimpelei über Stoffe, Schnitte und Farben – und dieses besondere Gefühl, wenn man zwischen all den Ständern sein neues Lieblingsteil entdeckt. Kurz gesagt: kein normales Shopping, sondern Tracht mit Herz, Humor und ordentlich Gaudi.

Ort: Hofbräukeller am Wiener Platz, München  Innere Wiener Straße 19, 81667 München, Räumlichkeiten im 1. OG    

