Auf geht’s zum legendären Kocherlball am 20. Juli 2025

Der Countdown läuft: Nur noch knapp 4 Wochen bis zum stimmungsvollsten Fest des Münchner Sommers:

Der legendäre Kocherlball am Chinesischen Turm heuer am Sonntag, den 20. Juli 2025, ab 6 Uhr morgens

Rund 12.000 begeisterte BesucherInnen werden beim Kocherlball wieder in aller Früh die unverwechselbare Atmosphäre beim Tanz in den Morgen genießen.

Bis dahin heißt es für alle Kocherlball Fans:

Vorbereitung ist alles – Termine für die kostenlosen Volkstanzworkshops eintragen, Plätze beim Kocherlball reservieren und Dirndl und Lederhos´n lüften!

1) Ein Tipp für alle, die auf dem Tanzboden eine besonders gute Figur machen wollen:

Es gibt auch heuer wieder die kostenlosenTanzworkshops im Hofbräuhaus, die vom Städtischen Kulturreferat speziell für die Kocherlball Besucher angeboten werden.

Hier zeigen die Tanzmeisterin vom Kocherlball, Katharina Mayer und Magnus Kaindl vom Kulturreferat,wie leicht und beschwingt sich ein Landler, eine Polka oder ein Zwiefacher auch ohne Vorkenntnisse tanzen lassen: am Donnerstag, den 3. und 10. Juli und Dienstag, den 15. Juli, jeweils von 19.30–21.00 Uhr mit Magnus Kaindl, von 21.00–22.30 Uhr mit Katharina Mayer. Dazu spielt der Niederbayerische Musikantenstammtisch.

Der Workshop für die Grande Dame der historischen Tänze, die Münchner Francaise, findet am Montag, dem 14. Juli von 19.30 – 21.30 Uhr mit Katharina Mayer und begleitet von mitreißender Operettenmusik aus Johann Strauß` „Die Fledermaus“ statt.

Alle Kurse sind kostenlos und können ohne Voranmeldung besucht werden. Jeder kann bei den Workshops mitmachen, auch ohne Tanzvorkenntnisse. Wer allein kommt, findet schnell TanzpartnerInnen.

Übrigens: Bairisch tanzen lernen kann man mittlerweile auch auf YouTube, u.a. unter www.kocherlball.de . Katharina Mayer und Magnus Kaindl haben dort ihre Lieblingstänze per Video eingetanzt und erklärt.

2) Beim Kocherlball gibt es einen Reservierungsbereich und einen Bereich, wo man sich seinen Tisch beim Ball selbst suchen kann. Bereits jetzt kann man einen Tisch für 10 oder 20 Personen reservieren unter www.kocherlball.de und sich damit einen festen Platz beim Ball ab 5 Uhr morgens sichern.

3) Dirndl und Lederhos´n aus dem Schrank holen und schauen, ob noch alles passt.

Bereits jetzt wächst die Vorfreude auf dieses einzigartige Münchner Erlebnis:

Rund 12.000 BesucherInnen genießen seit 1989 alle Jahre wieder am dritten Sonntag im Juli die unverwechselbare Atmosphäre beim Münchner Kocherlball: zuerst ein romantisches Meer aus Kerzenlichtern in der frühen Morgendämmerung, dann erwartungsvolle Spannung, bis endlich um Punkt 6.00 Uhr morgens der Ball eröffnet wird und die Musik zum Tanz aufspielt. Vorher heißt es allerdings: sehr früh aufstehen, rein ins Dirndl und in die Lederhos´n oder in ein historisches Kocherlgwand und auf geht’s in den Biergarten am Chinesischen Turm.

Das beliebte Tanzmeisterpaar Katharina Mayer und Magnus Kaindl sorgt auf der Bühne dafür, dass selbst Ungeübte beibei den Volkstänzen nicht aus dem Takt geraten. Zwei Musikkapellen – heuer die fetzigen Äff-tam-tam Musikanten und die zünftige Diefatshefara Blasmusik – spielen abwechselnd zum Tanz auf. Beide Gruppen zeichnen sich durch ihre frische, mitreißende Volksmusik aus, die sie gerne auch selbst komponieren und aus der Stimmung heraus spielen.

Für viele Münchnerinnen und Münchner und Zuagroaßte ist der Kocherlball das schönste Traditionsfest der Stadt, auf dem man nicht nur tanzen, sondern auch anbandeln und kalte und warme Schmankerl von den Biergartenstationen genießen kann. Beispielsweise die köstlichen Schmalznudeln, die original Oktoberfest Ochsensemmel oder den feinen Obazdn. Dazu Kaffee, alkoholfreie Getränke und natürlich auch ein frisch gezapftes Bier.

Und was tun bei unklarem Wetter?

Ein bisserl Regen stört weder die Kocherlballfans noch die Veranstalter. Bei Starkregen oder schwerem Gewitter muss der Ball aber ersatzlos gestrichen werden und die Ballbesucher müssen sich bis zum Jahr 2026 gedulden. Bei unklaren Wetterverhältnissen kann man sich noch in der Nacht vor dem Kocherlball auf www.kocherlball.de informieren, ob der Ball stattfinden kann.

Die Geschichte des Kocherlballs

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts traf sich bei schönem Wetter jeden Sonntag das Hauspersonal am Chinesischen Turm zum Tanz. Im Jahr 1904 wurde der Ball verboten. Der Grund: Die Kocherl und ihre Galane sollen es nach Ansicht der Obrigkeit mit der Sittlichkeit nicht so genau genommen haben.

Anlässlich der 200-Jahr-Feier des Englischen Gartens 1989 wurde der Kocherlball auf Initiative des damaligen künstlerischen Leiters, Dr. Pankraz Freiherr von Freyberg, wieder ins Leben gerufen. Seitdem ist das morgendliche Tanzvergnügen zu einer echten Institution geworden und findet einmal im Jahr, immer am dritten Sonntag im Juli, statt.

Der Kocherlball wird veranstaltet von der Wirtsfamilie Haberl (u.a. Biergarten am Chinesischen Turm, Ochsenbraterei auf dem Oktoberfest) und programmatisch unterstützt vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München.