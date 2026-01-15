Auf geht’s zur opti 2026 – 16.01. bis 18.01.2026 auf dem Messegelände München

Spickzettel für die opti 2026: Ohne diese Bucket-List war keiner wirklich auf der opti

Der Countdown läuft! Die opti startet in München. Vier Hallen, 354 Aussteller, Trends ohne Ende – und viel zu wenig Zeit für alles. Damit man nichts verpasst, kommt hier die ultimative opti-Bucket-List. Abspeichern, mitnehmen, abhaken. Los geht’s!

Vorabtipp vom opti Team: Die Liste am besten auf dem Handy abspeichern, mitnehmen und damit auf dem Münchner Messegelände die vier opti Messehallen mit ihren 354 Ausstellern zu erkunden. Zu entdecken gibt es neben den Innovationen der Aussteller auch ein opti Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann! Mit dieser Bucket-List geht es am Freitag, den 16. Januar 2026, noch besser vorbereitet (die opti dauert bis Sonntag, 18. Januar 2026) auf das Messegelände in München.

⭐ Tipp 1: Netzwerken, netzwerken, netzwerken

Ganz ehrlich: Die opti ist die Netzwerkmesse der Branche. Also raus aus der Komfortzone, rein ins Gespräch. Lieferanten treffen, neue Kontakte finden, Team mitbringen und sich inspirieren lassen. Am besten ein paar Fixtermine vorab planen – aber unbedingt Zeit einräumen für spontane Begegnungen: an Bars, Stages, Hubs oder einfach im Gang. Genau da passieren oft die besten Gespräche.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/alle-aussteller

⭐ Extra nice: Design-Rundgänge mit opti Trend-Guru Selin Olmsted

– schnell sein, es gibt nur noch Plätze am opti Sonntag!

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/rundgaenge

⭐ Tipp 2: opti SPHEARE – die Zukunft des Hörens (Stand C3.237)

Neu 2026 und absolut sehenswert: opti SPHEARE. Hier geht’s um die Verbindung von Augenoptik und Hörakustik. Beratung, Innovationen, neue Geschäftsimpulse – alles an einem Ort. Wie sagt opti Messe-Chefin Cathleen Kabashi: „Wer heute über Sichtbarkeit spricht, muss auch das Hören mitdenken.“ Austausch mit Experten wird auf der opti SPHEARE leicht gemacht, einfach: reinschauen, mitnehmen, weiterdenken.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/opti-spheare

⭐ Tipp 3: TOMORROW VISION – Play smart. Move free. (Stand C4.321)

Kontaktlinsen können mehr – und genau das zeigt TOMORROW VISION 2026. Neun führende Hersteller (ALCON, Bausch + Lomb, CooperVision, HECHT Contactlinsen, Mark’ennovy, Menicon, MPG&E sowie SEED Group (Wöhlk, Ultravision, Sensimed)), eine gemeinsame Vision: mehr Freiheit im Alltag und im Sport. Auf der großen Gemeinschaftsfläche wird klar, welches Potenzial Kontaktlinsen für dein Business haben. Inspirierend, praxisnah und definitiv ein Pflichtstopp. Und für Detailfragen haben die teilnehmenden Aussteller ihre Zelte außen herum aufgeschlagen …

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/tomorrow-vision

⭐ Tipp 4: opti NEXT GENERATION HUB (Stand C3.510)

supported by OCULUS & EssilorLuxottica

Hier schlägt das junge Herz der Branche. Talks zu KI, Karriere & Selbstmarketing, Speed-Datings mit Unternehmen, Meet & Greets mit wichitgen Branchenköpfen – und sogar ein kostenloses Bewerbungsfoto vom Profi. Plus: opti MY OWN BUSINESS für alle, die mit dem Gedanken an Selbstständigkeit spielen. Offen, ehrlich, auf Augenhöhe.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/opti-next-generation

⭐ Extra nice zum Mitnehmen oder Posten: Du als opti AMBASSADOR

Irgendein Selfie kann jeder – auf der opti kannst man sich jetzt selbst zum opti AMBASSADOR machen. Selbe Optik, selbe Anmutung, selber Fun wie die Gesichter für diese opti. Viel Spaß und frohes Posten!

Wo? Selfie-Spot in Halle C3 am Stand C3.281.

Wie? Einfach vorbeischauen – eine opti Hostess assistiert gern.

⭐ Tipp 5: opti NEXT GEN TOURS

Next Gen hoch zwei! Diese geführten Live-Walks (einer am Samstag, der andere am Sonntag) sind exklusiv für junge Talente – und limitiert. Nur 15 Plätze pro Tour, dafür spannende Unternehmen, direkter Austausch und am Ende ein Goodie-Bag. Treffpunkt merken, schnell anmelden und dabei sein.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/opti-next-generation/anmeldung-next-gen-tours

⭐ Tipp 6: opti FUTURE VISION HUB (Halle C4.581)

Mehr Zukunft geht kaum. Hier treffen Visionäre auf Visionen: Myopie-Management, Smart Glasses, KI, Telemedizin und moderne Gesundheitsvorsorge. Der FUTURE VISION HUB zeigt nicht nur, was kommt – sondern wie es deinen Alltag verändern wird. Pflichtprogramm für alle, die vorne mitspielen wollen.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/future-vision-hub

⭐ Tipp 7: opti VISIONARY (Halle C3 neben opti NEXT GEN HUB) & opti VISIONARY AWARD

Start-ups, Innovationen und frische Ideen aus Optik und Hörakustik. Bei opti VISIONARY trifft man Gründer, die Diagnostik, Versorgung und Geschäftsmodelle neu denken. Highlight 2026: der erste opti VISIONARY AWARD – Publikumspreis, mit Ihrer Stimme! Hier können Sie jetzt auch ab sofort für Ihren Favoriten des opti VISIONARY AWARD abstimmen. Preisverleihung auf der opti DESIGN STAGE (C1.481) am Sonntag, 18. Januar, um 15.40 Uhr

Mehr Info und Abstimmung:

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/opti-visionary

⭐⭐⭐ Design und aktuelle Fassungs-Trends.

Neben den nahezu ausbuchten Eyewear-Rundgängen mit Trendexpertin Selin Olmsted (siehe Tipp 1) zeigen zwei Preise, wohin die Designreise 2026 und 2027 bei den Fassungen geht:

⭐ Tipp 8: opti DESIGN STAGE – wo Trends sichtbar werden (Stand C1.481)

Wer Design liebt, für den führt kein Weg an der opti DESIGN STAGE vorbei. Hier bündelt die opti alles, was Brillendesign gerade bewegt: informative Talks, starke Talente und die heißesten Fassungen der Messe. Von den Kandidaten für den opti FRAME STAR bis zur großen Preisverleihung aller opti AWARDS am Sonntag – das ist Pflichtprogramm. Highlight: Design-Vordenkerin Selin Olmsted präsentiert ihren Eyewear Trend Report 2027 direkt aus New York. In den DOZ Talks geht’s um Farben, Materialien und die Zukunft des Designs. Kurz gesagt: hingehen, inspirieren lassen, Trends mitnehmen.

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/design

⭐ Tipp 9: opti FRAME STAR AWARD (opti DESIGN STAGE C1.481)

Design-Fans aufgepasst! Hier wird die beliebteste Fassung der Messe gekürt und Sie entscheiden mit, welche es wird. Einfach vor Ort auf der opti DESIGN STAGE per Handy abstimmen. Die Siegerfassung wird am Sonntag live um 15 Uhr auf der opti DESIGN STAGE ausgezeichnet – von opti Chefin Cathleen Kabashi persönlich. Mitmachen, mitreden, mitfeiern.

Abstimmung nur vor Ort auf der opti – hier geht’s vorab schon mal zu den Kandidaten:

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/frame-star

⭐ Tipp 10: opti BOXEN (Halle C2 im Süden) & opti BOX AWARD

Start-up-Power goes public: Beim opti BOX AWARD kürt das Publikum 2026 wieder „sein“ Fassungs-Start-up. Abgestimmt werden kann jetzt schon – die Preisverleihung findet am Sonntag, 18. Januar, um 15.20 Uhr live auf der neuen opti DESIGN STAGE (Stand C1.481). Dafür am besten schon mal den Kalender blocken.

Mehr Info und Abstimmung

➡️ https://www.opti.de/de/entdecken/highlights/opti-boxen-2026

⭐ Zusatztipp für den opti Freitag: opti PARTY – powered by optiswiss

Netzwerken geht auch tanzend. Am Freitagabend heißt es: Musik, Drinks, gute Laune. Pünktlich kommen lohnt sich, der Andrang ist groß. Der perfekte Abschluss für den ersten Messetag.

Freitag, 16.01.2026, 19 – 22 Uhr im Restaurant C1/C2

Nach der opti ist vor der opti, daher jetzt schon den Termin für die nächste opti vormerken. opti 2027: 29. – 31. Januar 2027

Freitag, 16. Januar 2026 10:00 – 19:00 Uhr Samstag, 17. Januar 2026 10:00 – 19:00 Uhr Sonntag, 18. Januar 2026 10:00 – 17:00 Uhr

Adresse

Am Messesee 2

81829 München