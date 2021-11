Aus für das Tollwood Winterfestival 2021

Das Tollwood Winterfestival wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Bayern untersagte die Bayerische Staatsregierung die Durchführung von Weihnachtsmärkten.

Festivalleiterin Rita Rottenwallner: „Heute ist ein bitterer Tag. Der erneute Ausfall trifft uns als Veranstalter wie all unsere Marktteilnehmer*innen, Gastronomen, Künstler*innen und Partnerunternehmen noch einmal ungleich drastischer als im letzten Jahr. Voller Hoffnung haben wir im Spätsommer die Planungen begonnen, sehr gute Hygienekonzepte erstellt und alles getan, um unserem Publikum optimale Sicherheit zu bieten. Schließlich haben wir bei noch positiven Rahmenbedingungen den Aufbau gestartet, der inzwischen so gut wie beendet ist. Mit dem Verbot von Weihnachtsmärkten müssen wir unsere Hoffnungen einmal mehr begraben. Gleichwohl gebieten die dramatische Entwicklung der Pandemie und die katastrophale Situation in den Krankenhäusern einschneidende Maßnahmen. Das Wohl und die Gesundheit der Menschen gehen vor.“