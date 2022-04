Ausschreibung für Popmusik-Programmförderung läuft

Die Stadt München vergibt im Bereich der Popmusik eigene Programmfördermittel. Die Förderung für das Jahr 2023 konnte erhöht werden, es stehen somit 40.000 Euro (zuvor: 30.000 Euro) zur Verfügung. Dabei können Summen in Höhe von 5.000 oder 10.000 Euro beantragt werden.

Die Popmusik-Programmförderung soll die Münchner Konzert- und Clubszene stärken und richtet sich dabei explizit an Veranstalter*innen, die Konzertreihen in kleinen Musiklocations und Festivals abseits des sogenannten Mainstreams planen. Der Einsendeschluss ist am Mittwoch, 11. Mai. Die Popmusik-Programmförderung wird ab 2022 außerdem durch die unabhängige Ausschreibung des „Popmusik-Veranstaltungszuschuss“ ergänzt. Sie richtet sich ebenfalls an Münchner Veranstalter*innen aus dem Bereich der Popmusik. Dort werden kurzfristig kleinere Fördersummen für Veranstaltungsformate im Bereich der Popmusik in Höhe von 1.000 bis 2.500 Euro vergeben. Diese Förderung ist für Veranstaltungen im laufenden Jahr angedacht. Die erste von mehreren, im Laufe des Jahres wiederkehrenden Deadlines ist am Mittwoch, 27. April.

Die ausführlichen Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen sind unter www.muenchen.de/kulturausschreibungen abrufbar.