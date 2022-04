Aussteigunfall mit E-Scooter – Mann bleibt mit Roller in S-Bahn-Tür stecken

Am frühen Sonntagabend (3. April) kam es am S-Bahn Haltepunkt Taufkirchen zu einem Aussteigunfall. Ein 29-Jähriger aus Aßling blieb mit seinem E-Scooter in der sich schließenden S-Bahn-Tür stecken. Er verletzte sich leicht.

Gegen 18.30 Uhr teilte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mit, dass am Haltepunkt Taufkirchen ein E-Roller im Gleis liegt und eine Person leicht verletzt sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 29-jährigen aus Aßling. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, wollte der Mann die S-Bahn beim Halt verlassen, als sich die Türen schlossen, er mitsamt seines E-Rollers darin eingeklemmt wurde und die S-Bahn anfuhr. Mit Hilfe eines Passanten konnte er sich nach ca. 10 Metern befreien. Sein Gefährt blieb jedoch in der Tür stecken. Am Ende des Bahnsteiges schlug der Roller an ein Metallgitter, teilte sich entzwei und fiel in den Gleisbereich. Der Mann verletzte sich bei seiner Befreiung leicht an Knie und Schulter und verlor seinen Schuh, der in der S-Bahn liegen blieb. Der 28-jährige Triebfahrzeugführer, der den Vorfall nicht bemerkte, wurde am nächsten Halt darüber in Kenntnis gesetzt. Die S-Bahn wurde anschließend aus dem Betrieb genommen. Ob der Unfall auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen zurückzuführen ist, ist derzeit Gegenstand der, durch die Bundespolizei geführten Ermittlungen.