AWM: Neue Kampagne gegen Einweg-Produkte und Relaunch der Website

Ab dem 3. Juli sind viele Einwegplastikprodukte in der EU verboten und der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) sagt Einweg-Produkten den Kampf an. Bürgermeisterin Verena Dietl und Kristina Frank, Kommunalreferentin und 1. Werkleiterin des AWM, stellten heute die neue Abfallvermeidungs-Kampagne „Weg mit Einweg!“ vor.

Im Mittelpunkt der stadtweiten Plakat- und Onlinekampagne stehen häufig genutzte Einweg-Produkte. Die drei Motive zeigen eine PET-Flasche, einen Tetra Pak und einen Coffee-To-Go-Becher, für die es umweltfreundliche Mehrweg-Alternativen gibt. Die Kampagne soll die Münchner_innen sensibilisieren, Einwegprodukte zu meiden und Mehrweg-Alternativen zu nutzen.

Neuer Internetauftritt

Um die Münchner_innen noch zielgerichteter mit Informationen rund um das Thema Abfall und den Abfallwirtschaftsbetrieb zu versorgen, hat der AWM seinen Internetauftritt neu gestaltet.

Damit wird die rund 15 Jahre alte Website durch eine benutzerfreundlichere Version abgelöst. Die Bürger_innen erwartet eine intuitive Navigationsstruktur, eine starke Bildsprache sowie eine erleichtere Suchfunktion im Abfalllexikon.

Die Basis-Inhalte sind in zwölf Sprachen verfügbar, darunter auch einfache Sprache und Videos in Gebärdensprache. Die neue Website ist auch für mobile Endgeräte optimiert.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Mit dem Verbot vieler Einwegplastik-Produkte hat die Politik im Sinne der Nachhaltigkeit entschieden. Der AWM fordert in seiner neuen Kampagne sogar, wann immer möglich, gänzlich auf Einweg-Produkte zu verzichten. Das unterstütze ich, denn nur durch nachhaltigen Konsum gewinnen wir gemeinsam den Kampf gegen die Müllflut und bringen München voran auf dem Weg zur Zero Waste City. Damit München eine schöne und saubere Stadt für alle bleibt.“

1. Werkleiterin des AWM, Kristina Frank: „Abfallvermeidung ist oberstes Ziel des AWM. Gerade in Zeiten von Corona mit immer mehr Einwegverpackungen wollen wir dieses Problem wieder mehr in den Köpfen verankern. Darauf zielt nicht nur unsere neue Kampagne ab, sondern auch unsere neue Website. Benutzerfreundlich, intuitiv und mit erleichterter Suchfunktion im Abfalllexikon. Die Basisinhalte sind in 12 verschiedenen Sprachen abrufbar, darunter auch einfache Sprache. Denn wir sind sicher, dass gut informierte Münchner_innen das Richtige für unsere Umwelt tun – und Mehrweg-Alternativen nutzen.“

Weitere Informationen gibt es unter: awm-muenchen.de.