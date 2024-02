Baby in Kinderbett eingeklemmt

Paulanerplatz – Ein Baby hat sich am Donnerstagnachmittag mit dem Fuß so unglücklich in seinem Kinderbett eingeklemmt, dass die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste.

Das sieben Monate alte Kind hatte seinen Fuß durch die Holzgitterstäbe seines Kinderbettchens gestreckt. Nur brachte es leider seinen Fuß nicht wieder zurück.

Auch der Mutter gelang es nicht, den Säugling aus der misslichen Lage zu befreien. In ihrer Not setzte sie einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle München ab. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde zur Wohnung der Familie alarmiert. Die Einsatzkräfte bogen mit Muskelkraft die Stäbe des Bettchens auseinander. So konnte das unverletzte Kind befreit und an die erleichterte Mutter übergeben werden.