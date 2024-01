Bahnsteige in Laim ab 26. Januar nicht mehr mit dem Aufzug erreichbar

Arbeiten zum Neubau des Bahnhofs schreiten fort• Bahnsteige bis 2025 nicht mehr barrierefrei erreichbar • Ausweichmöglichkeiten in Pasing oder am Hirschgarten

Wegen des Neubaus der Station Laim muss die Deutsche Bahn (DB) die Aufzüge im Bahnhof zurückbauen. Die Bahnsteige sind dadurch ab dem 26. Januar nicht mehr barrierefrei erreichbar. Fahrgästen steht am nördlichen Bahnsteig (stadtauswärts) eine Rolltreppe zur Verfügung. Die DB informiert die S-Bahn-Fahrgäste mit Aushängen vor Ort, Ansagen und Anzeigen in den Zügen sowie mit Hinweisen in der Fahrplanauskunft und im Internet.

Mobilitätseingeschränkten Reisenden empfiehlt die DB, für einen barrierefreien Zugang zur S-Bahn auf die Stationen Pasing und Hirschgarten auszuweichen, die mit dem ÖPNV erreichbar sind. So verbinden die Buslinien 130 und 157 die Stationen Laim und Pasing direkt miteinander. Auch mit dem Bus 57 und der Tram 19 gelangen Fahrgäste aus dem Bereich Laim von und zum Pasinger Bahnhof. Der Hirschgarten ist mit der Buslinie 62 angebunden, die beispielsweise am Rotkreuzplatz und an der Westendstraße Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn bietet.

Ab 2025 wird der nördliche Bahnsteig wieder barrierefrei per Aufzug erreichbar sein – über einen Tunnel unter den Gleisen, die sogenannte Umweltverbundröhre.