Berg-am-Laim-Straße: Schwerer Unfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich der Berg-am-Laim-Straße und der Riedgaustraße ist ein Pkw mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Auf der Straßenfurt über die Gleise hatte die stadteinwärts fahrende Trambahn den Fiat auf der Fahrerseite erfasst und rund 20 Meter vor sich hergeschoben. Beim Aufprall wurde der 62-jährige Fahrer im Brustbereich schwer verletzt. Zwar hatte er bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig das Unfallwrack verlassen, kam aber nach der Sichtung durch die RTW-Besatzung in den Schockraum einer Münchner Klinik. Der 68-jährige Beifahrer hatte sich beim Unfall nur leicht verletzt, auch er wurde in eine Klinik transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Fahrbahn. Für die Rettungsmaßnahmen war die Berg-am-Laim-Straße kurzfristig in beide Richtungen gesperrt. Am Fiat entstand Totalschaden, der Schaden an der Trambahn kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun das Verkehrsunfallkommando der Polizei.