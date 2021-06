Berylls Strategy Advisors unterstützt die KlinikClowns mit 7000 Euro

Berylls Strategy Advisors schenkt kranken Menschen ein Lachen

Mitarbeiter*innen und Unternehmensleitung unterstützen die KlinikClowns

Nur digital war die letztjährige Weihnachtsfeier der Managementberatung Berylls Strategy Advisors möglich, genossen haben sie die Mitarbeiter*innen dennoch und sich dabei zugleich für ein besonderes Sozialprojekt engagiert. Sie hatten Clownin „Dr. Maggie McDudel“ eingeladen, um ihnen die Arbeit der KlinikClowns in Bayern vorzustellen, und dafür in der Runde Spenden gesammelt. Stolze 3320.- Euro waren der Erlös, den das Unternehmen anschließend großzügig auf die Gesamtspende von 7000.- Euro aufrundete. Bereits zum zweiten Mal engagiert Berylls sich auf diesem Weg für die KlinikClowns, die sich sehr darüber freuen. Mit ihren regelmäßigen Besuchen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen und therapeutischen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung bringen sie bayernweit nicht nur Abwechslung, Spaß und Freude, sondern vor allem eine wohltuende Stärkung der psychischen Verfassung kranker Menschen und ihrer Angehörigen, die Heilungsprozesse unterstützt und das Leben in schwierigen Situationen leichter macht.

Am vergangenen Freitag überreichten der Geschäftsführer von Berylls Strategy Advisors Dr. Jan Burgard und, stellvertretend für alle Mitarbeiter*innen, Carola Nekovar KlinikClownin „Dr. Fiderallala“ gemeinsam die Spende. Die Clownin bedankte sich herzlich, denn nur mit Hilfe von Spenden ist ihre Arbeit und die ihrer mittlerweile 64 Clownskolleg*innen im bayerischen Gesundheitswesen möglich.

Ausführliche Infos über die Managementberatung Berylls Strategy Advisors findet man unter www.berylls.com, über die KlinikClowns unter www.klinikclowns.de.