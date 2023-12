Beth Hart. & special guest Andreas Kümmert am 01.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena 2024

Beth Hart rockt die Tollwood Musik-Arena: Am 1. Juli 2024 gastiert sie auf dem Tollwood Sommerfestival. Beth Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation – mit ihrer einzigartigen Stimme gibt sie Rock- und Blues-Songs wieder, wie keine Zweite.

Sie hat weltweit mehrere ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte in historischen Veranstaltungsorten wie dem Ryman Auditorium in Nashville und der Royal Albert Hall in London, und füllt den ZiggoDome in Amsterdam mit über 11.000 Fans. Zudem stand sie sechsmal an der Spitze der Billboard Blues Charts, erhielt Doppelplatin und hatte eine Reihe von Top-10-Alben in ganz Europa in den Charts. In ihrem Album „War in my mind“ gibt sie ihre dunkelsten Geheimnisse preis. Und mit „A Tribute To Led Zeppelin“ lässt sie das unglaubliche Spektrum, in dem sich Led Zeppelin bewegten, aufleben.

Das Konzert von Beth Hart am 10. Juli 2023 wurde krankheitsbedingt auf den 1. Juli 2024 verschoben. Die Tickets von 2023 bleiben für den neuen Termin gültig. Es ist weder ein Umtausch noch eine Rückmeldung notwendig.

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Derzeit sind keine Tickets verfügbar!