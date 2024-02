ALPHAVILLE mit Live Orchester – 23.06.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Nicht nur „Big in Japan“ sondern auch „Big auf Tollwood“. Die kultige Synthiepop-Band Alphaville spielt am 23. Juni 2024 im Rahmen ihrer „Symphonic Show“ das erste Mal in der Musik-Arena. Gemeinsam mit einem Orchester werden Hits wie „Forever Young“ oder „Sounds Like a Melody“ rund um Marian Golds einzigartige Stimme von kraftvollen Klängen untermalt. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass:17:00 Uhr

Beginn:18:00 Uhr

Ende:max. 22:00 Uhr

Tickets >>