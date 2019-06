Betrunkener Lkw-Fahrer fährt seit 11 Jahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 07.06.2019, gegen 17:00 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 21 (Au) in der Prinzregentenstraße einen Lkw Mercedes und dessen Fahrzeugführer. Während der anschließenden Überprüfung konnte der 53-jährige Münchner Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Er gab an, diesen vergessen zu haben.

Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass dem Lkw-Fahrer bereits vor 11 Jahren die Fahrerlaubnis aufgrund diverser Verkehrsdelikte entzogen worden war. Eine neue Fahrerlaubnis hatte er seitdem nicht erworben.

Nachdem durch die Beamten zudem starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1,00 mg/l Atemalkoholkonzentration.

Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.