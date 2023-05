Ein unglaubliches Wochenende liegt hinter dem FC Bayern! Nach einem dramatischen letzten Spieltag in der Bundesliga sicherten sich die Herren des deutschen Rekordmeisters am Samstag zunächst die nicht mehr für möglich gehaltene 11. Meisterschaft in Folge. Am Sonntag gelang dann den FCB-Frauen im letzten Saisonspiel mit einem 11:1-Kantersieg der entscheidende Schritt zum Titel. Anschließend stieg die große Doppel-Meister-Party!

