Blutspenden im Pschorr am Viktualienmarkt

In Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz findet am kommenden Freitag, den 25.07.2025 von 15:00 – 20:00 Uhr eine Blutspendeaktion bei uns im Pschorr am Viktualienmarkt (2. Stock im The Resi) statt.

Wir bitten vorab sich über folgenden Link zu registrieren: https://www.blutspendedienst.com/blutspendetermine/365694?term=80331

Warum das Ganze?

Bundesweit werden täglich knapp 15.000 Blutkonserven benötigt – allein in Bayern sind es über 2.000! Dabei kann man mit einer Spende bis zu DREI Leben retten – und das Ganze dauert gerade einmal eine dreiviertel Stunde.

Dauer und Ablauf:

Die Blutentnahme dauert ca. zehn Minuten, der gesamte Zeitaufwand beträgt ca. 45 Minuten. Dabei werden ca. 500 ml Blut abgenommen.

Der Abstand zwischen zwei Spenden muss mindestens 56 Tage betragen.

Wer darf Blut spenden?

In der Regel alle Personen ab 18 Jahre und mindestens 50kg. Vor Ort wird mit einem Arzt ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt.

Alle Infos und FAQ´s finden Sie auch unter: https://www.blutspendedienst.com/blutspende/fragen-antworten