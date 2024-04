BMW in Vollbrand – Moosach

Am Samstag, 30.03.2024, gegen 00:30 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf 110 aufgrund eines brennenden Pkws.

An der Einsatzörtlichkeit konnte ein am Straßenrand geparkter Pkw BMW in Vollbrand festgestellt werden. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt.

Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat wegen vorsätzlicher Brandstiftung die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Siegmund-Schacky-Straße und Pelkovenstraße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.