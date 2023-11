Bogenhausen: Pkw erfasst Fußgänger und flüchtet – Eine Person verletzt

Am Sonntag, 19.11.2023, gegen 05:30 Uhr, war eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf der Richard-Strauss-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 53 wollte sie die Straße in westliche Richtung überqueren.

Zeitgleich fuhr ein unbekannter Fahrer in einem Pkw auf der Richard-Strauss-Straße in Richtung des Englischen Gartens. Dieser erfasste die 23-Jährige mit der vorderen rechten Pkw-Seite als sie auf die Straße trat. Die 23-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne anzuhalten und ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Eine unbeteiligte Passantin bemerkte den Unfall und verständigte den Rettungsdienst. Die 23-Jährige wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Passantin gab an, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um ein beiges Taxi handelte.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zum unfallflüchtigen Fahrer bzw. dessen Pkw, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.