Boulderweltcup München: drei Deutsche im Halbfinale!

Der DAV schickt traditionell eine große Mannschaft nach München, 10 Herren konnten sich am heutigen Vormittag vor heimischem Publikum beweisen.

Mit dabei, die drei Athleten aus dem Olympia-Fokusteam:

Das DAV-Team für Olympia startete in diesem Jahr bei allen Wettbewerben und hat bereits 4 Boulder- und 3 Speedweltcups hinter sich. Die Bilanz im Speed kann sich sehen lassen: Jan Hojer brach zwei Mal den Deutschen Rekord und drückte die Marke unter sieben Sekunden.

Im Bouldern durfte Yannick Flohé mit einem 10. Platz sein bestes Weltcup-Ergebnis feiern, Alex Megos kletterte sich zwei Mal ins Halbfinale. Am erfolgreichsten war bisher Altmeister Jan Hojer: Er erreichte einmal das Finale und zwei Mal das Halbfinale. Der ganz große Wurf – das Podium – steht in diesem Jahr allerdings noch aus. Können die Athletinnen und Athleten den Heimvorteil in München nutzen? Für Jan Hojer zumindest lief es in München meist sehr gut: 2014 wurde er bei der WM Dritter, 2017 bei der EM Erster und holte sich den Tagessieg; Alex Megos bekam bei der EM die Silbermedaille verliehen – nach fünfjähriger Abstinenz vom Wettkampfklettern.

Das Fokusteam wurde ergänzt um weitere Weltcup-erfahrene Athletinnen und Athleten:

Mit Spannung wurde der Auftritt von Afra Hönig erwartet: Sie klettert derzeit ihre erfolgreichste Saison und zog bereits bei den ersten beiden Weltcups 2019 ins Halbfinale ein.

Zudem durften auch einige Nachwuchsathleten in München starten:

Besonders Lucia Dörffel zeigte in dieser Saison bereits ihre Top-Form: Beim ersten European Youth Cup dieses Jahres in Soure (POR) boulderte sie auf den dritten Platz. Auch beim BWC in München war sie schon einmal dabei. Bei den Herren hat sich Max Prinz am letzten Wochenende beim Europacup in Innsbruck hervorgetan: Dort kletterte der 19-Jährige ins Finale.

Herren-Quali: Guter Tag für Hojer und Megos

Jan Hojer startete als erster Deutscher bereits früh am Morgen. Der 27-Jährige startete perfekt in den Wettkampf: Den ersten Boulder konnte er gleich flashen, für den Zweiten und Dritten brauchte er nur je einen Versuch mehr. Danach wurde es auch für Hojer schwer: Durch den überhängendsten Teil der Wettkampfwand hatten die Routenschrauber einen extrem kleingriffigen Boulder geschraubt. Hojer erreichte im 2. Versuch gleich die Zone, konnte sie aber nicht lange genug festhalten. Die Ergebnisliste verbuchte für ihn zunächst kein Top und keine Zonenwertung. Am fünften Problem musste der Ausnahme-Athlet vier Versuche investieren um zum Top zu kommen. Am Ende landete er auf Platz 5. Nachträglich korrigierte die Jury seine Wertung am vierten Boulder und gab ihm die Zone. Das Ergebnis: Platz zwei für Hojer nach der Quali. Boulder vier sah an diesem Tag keine Begehung, lediglich sieben Athleten erreichten den wichtigen Zwischengriff.

Alex Megos hatte in Gruppe A andere Probleme zu bewältigen. Ihm reichten schließlich zwei Zonen-Flashs und drei Tops (Flash am letzten Boulder) für den vierten Platz in seiner Gruppe.

Beide treten morgen gegen starke Teams aus Japan und Slowenien an: Die Japaner sind zu dritt in der nächsten Runde vertreten, ebenso wie die Slowenen mit dem letztjährigen Sieger in München, Gregor Vezonik. Auch Kletter-Superstar Adam Ondra (CZE) konnte sich qualifizieren, genauso wie der Südkoreaner Jongwon Chon. Spannung ist bei dieser Liste garantiert!