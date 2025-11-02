Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zur heutigen Festnahme in Berlin

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt zur heutigen Festnahme in Berlin

„Die Festnahme in Berlin zeigt erneut, dass die Gefährdungslage in Deutschland durch den Terrorismus zwar abstrakt, aber dennoch hoch ist. Die Aktivitäten des sich seit 2023 in Deutschland befindlichen Syrers, die auf Anschlagsvorbereitungen hindeuten, wurden rechtzeitig erkannt. Unseren Sicherheitsbehörden danke ich für ihre Wachsamkeit und Ihr zielgerichtetes eingreifen“ so Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.

Andere Artikel