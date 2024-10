Canon erweitert sein EOS R-System um drei hybride RF-Objektive für kreative Fotos und Videos

• RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z

• RF 50mm F1.4 L VCM

• RF 24mm F1.4 L VCM

• Hohe Lichtleistung, leichtgängiger Blendenring, minimiertes Fokus-Breathing

• Perfekt für Foto und Film

Canon kündigt heute drei wichtige Neuzugänge zur RF-Objektivfamilie an. Die neuen Hybrid-Objektive reihen sich in die wachsende Palette von Festbrennweiten und Zooms der L-Serie für das EOS R-System ein. Die Objektive RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z, RF 50mm F1.4 L VCM und RF 24mm F1.4 L VCM gehören zu einer neuen Reihe von Hybrid-Objektiven für kreative Aufgabenstellungen im Foto- und Filmbereich. Sie überzeugen mit einem leichtgängigen Blendenring, einer 11-Lamellen-Irisblende und einer hohen Lichtstärke für eine erstklassige Leistung bei wenig Licht. Ihre fortschrittliche Optik sorgt zudem für ein minimiertes Fokus-Breathing. Insgesamt sind das perfekte Merkmale für anspruchsvolle Fotografen und Videofilmer. Das bahnbrechende RF-Bajonett von Canon hat diese hybride Objektivtechnologie ermöglicht. Die Leistungsdaten spiegeln die sich ändernden Bedürfnisse der Profis wider, die sich mit nur einem Objektiv ohne Kompromisse bei Foto- wie bei Videoprojekten in beiden Welten profilieren möchten. Das 70-200 wird für 3.599 Euro ab 14. November im Fachhandel verfügbar sein. Das 50er gibt es für 1.599 Euro und das 24er für 1.749 Euro ab Dezember, alles unverbindliche Preisempfehlungen.

Das RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z ist ein flexibles, praktisches Objektiv mit einem Zoombereich, der viele professionelle Anforderungen abdeckt. Es ist ideal für Sport-, Natur-, Nachrichten- und Hybridaufnahmen, bei denen es auf zusätzliche Flexibilität und Reichweite ankommt. Das Objektiv bietet professionellen Anwendern wichtige Funktionen. Hierzu gehören das elektronisch gestützte parfokale Zoomen und die Unterdrückung von Fokus-Breathing. Über optionale Power-Zoom-Adapter besteht die Möglichkeit zum Servo-Zoom. Der integrierte optische Bildstabilisator kompensiert bis zu 5,5 Belichtungsstufen und ein spezieller Blendensteuerring sorgt für eine gleichmäßige Blendensteuerung. Das Objektiv ist auch mit den optionalen RF-Extendern von Canon kompatibel. Für stufenloses Zoomen können die optionalen Power-Zoom-Adapter PZ-E2 oder PZ-E2B per Hand oder aus der Ferne über die Canon Camera Connect / EOS Utility Apps, die Browser Remote Funktion oder über IP mit dem Canon XC Protokoll mit kompatiblen Kameras verwendet werden. Die 20-polige Schnittstelle des PZ-E2B unterstützt auch die Canon-Zoomwippe für eine komfortablere Steuerung sowie andere Zoom-/Fokusantriebe bei mehr studioorientierten Anwendungen.

Das RF 50mm F1.4 L VCM bietet eine sehr nützliche Brennweite mit einem angenehm natürlichen Bildwinkel, der dem des menschlichen Auges sehr nahekommt. Es liefert eine außergewöhnliche Schärfe und hervorragende Bildqualität. Damit eignet es sich perfekt für Porträts bei wenig Licht, Reportagen oder Hochzeiten und Event-Videos mit Kino-Look. Außerdem ist es 40 Prozent leichter als das RF 50mm F1.2 L USM. Das ist vor allem für Fotografen interessant, die ein lichtstarkes Objektiv mit geringem Gewicht suchen.

Das RF 24mm F1.4 L VCM ist rund 20 Prozent leichter ist als sein EF-Vorgänger und bietet eine deutlich verbesserte Bildqualität. Es deckt einen weiten Bildwinkel ab und eignet sich daher hervorragend für Landschafts-, Architektur- und Innenaufnahmen sowie für die Art von Umweltporträts, Filmaufnahmen und Videointerviews, bei denen die Darstellung des Kontextes eine wichtige Rolle spielt. Die beiden Festbrennweiten haben die gleiche Größe und Form wie die übrigen Hybrid-Festbrennweiten, was Videoaufnahmen in einem Rig vereinfacht.

Das RF 50mm F1.4 L VCM und das RF 24mm F1.4 L VCM haben die gleiche Größe wie die andere Festbrennweite dieser Reihe – das RF 35mm F1.4 L VCM. Beide bieten eine Lichtstärke von 1:1,4, was bei wenig Licht von großem Vorteil ist. Dank Nano USM und VCM-Technologie (Voice Coil Motor) zeichnen sich die Objektive durch einen außergewöhnlich schnellen Autofokus und einen nahezu geräuschlosen Betrieb aus. Dank des Designs der L-Serie mit hochwertigen Linsen und einer wasserfesten Gummidichtung am Objektivbajonett, können beide Objektive auch unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden. Die Fluorbeschichtung verhindert, dass Schmutz an der Frontlinse haften bleibt, während ein spezieller Objektivsteuerring und eine konfigurierbare Objektivfunktionstaste die ganz individuelle Steuerung ermöglichen.

Alle drei neuen Hybrid-Objektive wurden für den immer weiter zusammenwachsenden Foto- und Videomarkt entwickelt. Dafür bieten sie neben der atemberaubenden Abbildungsqualität spezielle Videofeatures – wie einen Blendensteuerring, minimiertes Fokus-Breathing und eine gleichmäßige Fokus-Steuerung für ein neues Maß an kreativer Kontrolle.

Hauptmerkmale des Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z

https://www.canon.de/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-z/

https://www.canon.de/lenses/rf-70-200mm-f2-8l-is-usm-z/specifications/

• Großer Brennweitenbereich mit hoher konstanter Lichtstärke von 1:2,8 für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen

• Hervorragende Abbildungsqualität für scharfe, kontrastreiche Bilder dank zweier Super-UD-Linsen, einer UD-Linse, drei asphärischen Linsen sowie ASC- und Super-Spectra-Vergütung

• Professionelle elektronisch gestützte parfokale Fokussierung und die Unterdrückung des Fokus-Breathing-Effekts zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Bildwirkung bei Filmaufnahmen

• Interne Zoomsteuerung bei konstanter Länge des Objektivtubus.

• Sanfter Lauf des Blenden-Steuerrings mit 1/32 Stufen (keine Klicks) und einem Verriegelungsschalter für die „Auto“-Position

• Die 11-Lamellen-Irisblende bietet eine hervorragende künstlerische Steuerung von Bokeh und Spitzlichtern

• Der Witterungsschutz der L-Serie ermöglicht den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

• Wahlweise mit weißer hitzebeständiger Beschichtung oder schwarzer Standardbeschichtung erhältlich

• Gewicht 1.115 g (weiß), 1.110 g (schwarz) ohne Stativhalterung

• Abmessungen 88,5 mm (B) x 199 mm (L)

Hauptmerkmale des Canon RF 50mm F1.4 L VCM

https://www.canon.de/lenses/rf-50mm-f1-4l-vcm/

https://www.canon.de/lenses/rf-50mm-f1-4l-vcm/specifications/

• Die natürliche 50mm-Brennweite mit einer hohen Lichtstärke von 1:1,4 ist ideal für Porträt- und Videoaufnahmen bei wenig Licht und für Videos mit kreativer Schärfentiefe

• Hervorragende Abbildungsqualität dank zweier asphärischer Linsen und einer UD-Linse sowie Super Spectra- und ASC-Vergütung für hervorragende Schärfe und Kontrast

• Der Witterungsschutz der L-Serie ermöglicht den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

• Sanfter Lauf des Blenden-Steuerrings mit 1/32 Stufen (keine Klicks) und einem Verriegelungsschalter für die „Auto“-Position

• Die 11-Lamellen-Irisblende bietet eine hervorragende künstlerische Steuerung von Bokeh und Spitzlichtern

• VCM- und Nano-USM-Motoren für reibungslosen, schnellen und leisen Autofokus

• Benutzerdefinierte Taste und Steuerring erleichtern die Anpassung und Kontrolle der Kameraeinstellungen

• Gewicht: ca. 580 g

• Abmessungen: ca. 76,5 x 99,3 mm

Hauptmerkmale des Canon RF 24mm F1.4 L VCM

https://www.canon.de/lenses/rf-24mm-f1-4l-vcm/

https://www.canon.de/lenses/rf-24mm-f1-4l-vcm/specifications/

• Die Brennweite von 24mm mit einer hohen Lichtstärke von 1:1,4 ist ideal für Innen- und Landschaftsaufnahmen bei wenig Licht und Videoaufnahmen mit kreativer Schärfentiefe

• Zwei UD-Linsen und eine asphärische Linse sowie Super Spectra-, SWC- und ASC-Vergütungen für hervorragende Schärfe und Kontrast sorgen für eine ausgezeichnete Abbildungsqualität

• Der Witterungsschutz der L-Serie ermöglicht den Einsatz unter schwierigen Bedingungen

• Sanfter Lauf des Blenden-Steuerrings mit 1/32 Stufen (keine Klicks) und einem Verriegelungsschalter für die „Auto“-Position

• Die 11-Lamellen-Irisblende bietet eine hervorragende künstlerische Steuerung von Bokeh und Spitzlichtern

• VCM- und Nano-USM-Motoren sorgen für reibungslosen, schnellen und leisen Autofokus

• Benutzerdefinierte Taste und Steuerring erleichtern die Anpassung und Kontrolle der Kameraeinstellungen

• Hinterer Filterhalter auf der Rückseite des Objektivs für noch mehr kreative Kontrolle

• Gewicht: ca. 515 g

• Abmessungen: ca. 76,5 x 99,3 mm