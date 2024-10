Galaxy AI-Funktionen von Samsung werden noch dieses Jahr um vier Sprachen erweitert

Samsung hat heute bekanntgegeben, dass die beliebten Galaxy AI-Funktionen noch in diesem Jahr in vier weiteren Sprachen unterstützt werden. Darüber hinaus werden außerdem ausgewählte Dialekte der bereits integrierten Sprachen Portugiesisch und traditionellem Chinesisch ebenfalls per Update verfügbar werden.

Neu auswählen können Nutzer*innen nun die Sprachen Türkisch, Niederländisch, Schwedisch und Rumänisch auf ihren Samsung Galaxy Geräten. Die Updates mit dem neuen Sprachpaket werden ab Ende Oktober auf die verschiedenen Geräte ausgerollt.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu barrierefreierer Kommunikation

Aktuell werden die Galaxy AI Funktionen bereits in 16 Sprachen angeboten1. Bis zum Ende des Jahres soll diese Zahl auf 20 ansteigen. Samsung ermöglicht so mehr Menschen den Zugang zu barrierefreierer Kommunikation.

Die neuen Sprachen können in Form eines Sprachpakets in den Einstellungen aller kompatiblen Samsung Galaxy Geräte heruntergeladen werden.

1 Unterstützte Sprachen umfassen unter anderem Arabisch, Chinesisch, Englisch (Indien, Vereinigtes Königreich, USA) Französisch, Deutsch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (Brasilien) Russisch, Spanisch (Mexiko, Spanien, USA), Thailändisch und Vietnamesisch.