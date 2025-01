Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ und Galaxy S25 vorgestellt

Samsung Galaxy S25-Serie: AI-Smartphones so multimodal, intelligent und einfach nutzen wie nie zuvor

Samsung stellt heute das Samsung Galaxy S25 Ultra, das Galaxy S25+ und das Galaxy S25 vor und gibt Nutzer*innen damit praktische AI-Smartphones an die Hand, die sich natürlich steuern und auch kontextabhängig nutzen lassen. Mit den multimodalen AI-Assistenten der neuen Devices verändert Samsung die Art, wie Nutzer*innen mit ihrem Galaxy Smartphone und ihrer Welt interagieren können. Die neuen Flaggschiffe von Samsung nutzen AI-Funktionen1 direkt auf dem Gerät. Die Pro Visual Engine sorgt für beeindruckende Leistung in Sachen Smartphone-Fotografie, angetrieben vom Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy.

„Wir haben die Galaxy AI-Funktionen weiterentwickelt, damit die Nutzer*innen mit ihren Samsung Geräten natürlich und mühelos interagieren können“, sagt TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Mit dieser Smartphone-Serie öffnet Samsung eine Tür zu einem AI-Betriebssystem. Es kann nicht nur die Art verändern, wie wir Technologie nutzen, sondern wie wir unseren Alltag gestalten.“

Einfach intuitiv und mühelos mit dem Mobilgerät interagieren

One UI 72 macht das Galaxy Smartphone zu einem AI-Assistenten, der auch den Kontext dessen verstehen kann, was Nutzer*innen benötigen. Es ermöglicht eine personalisierte AI, die den Schutz der Daten gleich mitdenkt. Es ist der Startpunkt der gemeinsam mit Google entwickelten Idee, Android zum weltweit ersten AI-integrierten Betriebssystem zu machen, das offen für Entwickler*innen und Partner ist, die ihren Teil dazu beitragen möchten, ein inklusives AI-Ecosystem zu schaffen.

Dank der multimodalen AI-Assistenten kann die Samsung Galaxy S25-Serie Text, Sprache, Bilder und Videos deuten, sodass sich die Interaktion mit dem Galaxy Smartphone so natürlich anfühlen kann, als kommuniziere man mit einem Freund. Mit einem verbesserten Circle to Search3 mit Google haben Nutzer*innen eine starke Suchfunktion zur Hand, die schnell und zum Kontext passend weiterhilft. So erkennt das Tool sofort Telefonnummern, E-Mail-Adressen und URLs auf dem Bildschirm und die Kontaktaufnahme ist mit einem Fingertipp gestartet. Möchten Nutzer*innen mit Freunden ein GIF teilen oder sich ein Event in den Kalender eintragen, müssen sie nicht einmal die App wechseln.

Die Samsung Galaxy S25-Serie versteht natürliche Sprache für eine mühelose Kommunikation im Alltag. Nutzer*innen müssen nur nach einem Foto fragen und ihr Samsung Galaxy Smartphone zeigt ihnen das gesuchte Bild in der Galerie.

Über die Funktionstaste lässt sich Google Gemini4 aktivieren, um die Apps von Samsung und Google zu nutzen, ohne die einzelnen Apps anwählen zu müssen. Das funktioniert auch mit den Apps von Drittanbietern wie Spotify und WhatsApp. Um beispielsweise kein Spiel der Lieblingsmannschaft mehr zu verpassen, suchen Nutzer*innen mit nur einem Sprachbefehl online den Spielplan und weisen ihr Gerät der Samsung Galaxy S25-Serie an, die Termine direkt in ihren Samsung Kalender einzutragen.

Das Smartphone so intuitiv zu nutzen, wird durch die erweiterten Galaxy AI-Funktionen für Kommunikation, Produktivität und Kreativität möglich: So hilft Call Transcript5 dabei, Anrufe zu organisieren, in dem sie auf dem Gerät transkribiert und zusammengefasst werden, der Schreib-Assistent kann App-übergreifend Texte zusammenfassen und formatieren und der Zeichnungsassistent6 pusht die Kreativität, indem er Skizzen, Texte und Bilder in Kombination als Eingabe verstehen kann.

Personalisiert und gut geschützt

Im Zeitalter von AI geht Personalisierung Hand in Hand mit Datenschutz. Auf der Samsung Galaxy S25-Serie sorgt die Personal Data Engine7 für individuelle, personalisierte AI-Funktionen8. Dafür analysiert sie die Daten, um passend zugeschnittene Ergebnisse zu liefern, die den Nutzungsgewohnheiten und Vorlieben der Nutzer*innen entsprechen. Die so gewonnenen Erkenntnisse haben Auswirkungen auf viele verschiedene Apps und ermöglichen persönlich zugeschnittene Funktionen wie die Suche per natürlicher Sprache nach einem bestimmten Foto in der Galerie. Now Brief9 leitet Nutzer*innen durch den Tag: Die Funktion gibt passend zur Tageszeit Vorschläge, die in der Now Bar10 auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden. Persönliche Daten bleiben privat, denn sie liegen gut verschlüsselt in Samsung Knox Vault. In Kombination mit den neuen Verarbeitungsfunktionen können Nutzer*innen mit den Smartphones der Samsung Galaxy S25-Serie eine zugleich leistungsstarke wie gut geschützte AI nutzen.

Neu bei der Samsung Galaxy S25-Serie ist die Post-Quanten-Kryptografie als Schutz persönlicher Daten vor der steigenden Zahl von Angriffen durch Quantencomputer. Ohne ganzheitliches Sicherheitskonzept keine echte Datensicherheit – deshalb legt One UI 7 den Grundstein hierfür, indem es ein zusätzliches starkes Security Layer einführt, das speziell mit Blick auf AI und extreme Vernetzung konzipiert ist. Ergänzende Updates umfassen einen Auto Blocker, Einstellungen für maximale Einschränkungen, erweiterter Diebstahlschutz und ein neues Knox Matrix Dashboard, über das Nutzer*innen den Sicherheitsstatus aller Geräte in ihrem vernetzten Ecosystem im Blick behalten können.

Stärkste Performance der Galaxy AI-Funktionen

Herzstück der Samsung Galaxy S25-Serie ist der performancestarke Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. Der Chipsatz ist speziell für Samsung Galaxy Smartphones entwickelt und steigert die Prozessorleistung der NPU um satte 40 %, der CPU11 um 37 % und der GPU um 30 % im Vergleich zur letzten Serie. Diese Spitzenleistung ermöglicht, AI-Anwendungen direkt auf den Geräten der Samsung Galaxy S25-Serie ohne Performanceeinbußen auszuführen. Außerdem unterstützt der Chipsatz bei cloudbasierten AI-Tasks wie der generativen Bearbeitung12.

Samsung und Qualcomm haben gemeinsam den Chipsatz speziell für die Galaxy S25-Serie entwickelt. ProScaler13 greift auf moderne und effiziente AI zurück und ermöglicht so um bis zu 40 %-detailgetreuere14 Fotos. Die Digital Natural Image Engine (mDNIe) macht das Display zudem energieeffizient.

Dank des neuen Chipsatzes ist in der Samsung Galaxy S25-Serie eine bis zu 40 % größere Vapor Chamber verbaut und das speziell für die Smartphones zugeschnittene Material (TIM) sorgt für eine bessere Wärmeableitung.

Professionelle Kreativität entfesseln

Das Samsung Galaxy S25 Ultra liefert detaillierte Fotos in allen Bereichen und setzt so einen hohen Standard in der Smartphone-Fotografie. Ein neuer 50 MP Ultraweitwinkel-Sensor – signifikant stärker als der bisher verbaute mit 12 MP – sorgt für Klarheit und Lebendigkeit auch bei schwierigen Lichtverhältnissen. Außerdem macht er viermal so viele Details in der Makrofotografie sichtbar, sodass auch hochkomplexe Texturen erkennbar werden.

Auch die Aufnahme von Videos bei schwierigen Lichtverhältnissen gelingt mit der Samsung Galaxy S25-Serie noch besser: Der Spatio-Temporal Filter ist erstmals in die Chiparchitektur integriert. Er analysiert Bewegungen und Zeit, um Bildrauschen noch effizienter zu reduzieren. So kann die ProVisual Engine Bewegungen und statische Objekte noch präziser erkennen und noch schärfere und reinere Bilder erzeugen. On top sorgen Aufnahmen in 10 Bit HDR-Qualität für tiefere Farben, im Vergleich zu den bisher 8 Bit auf den Geräten der Samsung Galaxy S24-Serie.

Die Samsung Galaxy S25-Serie führt darüber hinaus eine Reihe von Tools für die Bildbearbeitung ein, die bisher nur mit professioneller Software verfügbar waren. Damit können Nutzer*innen ihre Videos und Fotos professionell bearbeiten. Der Audio-Radierer15 entfernt direkt auf dem Gerät unerwünschte Geräusche aus einem Video. Einzelne Tonspuren wie Gesprochenes, Wind, Musik, Geräusche in der Natur oder einer Menschenmenge und Hintergrundgeräusche lassen sich mit dem Tool separat steuern oder entfernen.

Fans von Spiegelreflexkameras gibt die Samsung Galaxy S25-Serie die Möglichkeit, über die Virtuelle Blende als Teil des Expert RAW Modus16 die Tiefenschärfe einzustellen. Filmenthusiasten können dank Galaxy Log richtig kreativ werden. Über die Funktion können Nutzer*innen Farben in ihren Aufnahmen so präzise wie Profis korrigieren.

Und mit Portrait Studio17 lassen sich jetzt personalisierte Avatare mit noch lebensechteren Gesichtsausdrücken erstellen. Neu sind auch Filter im Analogstil, die Fotos und Videos eine filmähnliche Ästhetik verleihen.

Optimiertes und robustes Design

Das Design der Samsung Galaxy S25-Serie vereint den ikonischen Look der S-Serie mit einem neuen schlichten und ausdrucksstarken Ansatz. Das Galaxy S25 Ultra verfeinert deutlich die Essenz des Galaxy Smartphone-Designs und betritt die Bühne als das bisher dünnste und leichteste Ultra-Gerät der Samsung Galaxy S-Serie. Das abgerundete Design sorgt für mehr Grip und einen besonders hochwertigen Look– und es ist 15 % dünner18.

Titan und Corning® Gorilla® Armor 2, ein neues Material haltbarer als Glas, machen das Samsung Galaxy S25 Ultra robust. Keramik und eine neue Antireflexionsbeschichtung schützen das Smartphone noch besser vor Kratzern19 und bei Stürzen.

Jede äußere Komponente des Samsung Galaxy S25+ und Galaxy S25 enthält nun mindestens ein recyceltes Material20. So kommt im Metallrahmen erstmals21 aufbereitetes Armor Aluminium zum Einsatz.

Samsung bietet für die Galaxy S25-Serie 7 Generationen Betriebssystem-Upgrades und 7 Jahre Sicherheitsupdates22, damit die Geräte auch auf lange Sicht zuverlässig Top-Leistung bringen können.

Zu allen Geräten der Samsung Galaxy S25-Serie gibt es 6 Monate lang kostenlos Gemini Advanced und 2 Terrabyte Cloudspeicher. Gemini Advanced wird mit unseren leistungsfähigsten AI-Modellen und vorrangigem Zugriff auf die neuesten Funktionen wie Gems, benutzerdefinierte AI-Experten für jedes Thema und Deep Research als persönlicher AI-Forschungsassistent geliefert.

Das Samsung Galaxy S25 Ultra wird in den Farben Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver und Titanium Gray erhältlich sein. Das Samsung Galaxy S25 und Galaxy S25+ wird es in den Farben Silver Shadow, Navy, Icyblue und Mint geben. Exklusiv im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App sind die Samsung Galaxy S25 Ultra Modelle in den Farben Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen und Titanium Pinkgold und die Galaxy S25 | S25+ Modelle in den Farben Blueblack, Coralred und Pinkgold erhältlich. Auch die 1-Terrabyte-Variante des Samsung Galaxy S25 Ultra wird im Samsung Online Shop sowie der Samsung Shop App erwerbbar sein.

Verfügbarkeit

Mit dem Vorverkaufsstart am 22. Januar ab 19 Uhr werden die neuen Samsung Galaxy S25-Modelle in Deutschland zu folgenden Preisen (UVP) im Samsung Onlineshop und der Samsung Shop App erhältlich23 sein:

Samsung Galaxy S25 ab 899 € UVP

Samsung Galaxy S25+ ab 1.149 € UVP

Samsung Galaxy S25 Ultra ab 1.449 € UVP

Kund*innen, die ein Modell der neuen Samsung Galaxy S25-Serie bis zum 6. Februar im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App vorbestellen, erhalten ein Speicher-Upgrade im Wert von bis zu 240 €24 sowie bei Eintausch eines Altgeräts bis zu 850 € Altgerätewert als Vorabzug direkt im Warenkorb. Wenn Kund*innen sich für „Samsung Members“ anmelden, erhalten sie zusätzlich exklusive Vorteile wie bspw. 10 % Rabatt auf die neue Samsung Galaxy S25-Serie.

Für mehr Sicherheit bietet Samsung Care+ Schutz bei versehentlichen Schäden, Reparaturen und Ersatz, sodass Galaxy Nutzer*innen unbesorgt sein können. Bei Kauf eines Geräts der Samsung Galaxy S25-Serie in der Pre-Order-Phase erhalten Kund*innen 15€ Rabatt auf Samsung Care+.

Des Weiteren entscheiden Kund*innen im Samsung Online Shop oder der Samsung Shop App selbst, ob sie ihr Gerät mit 0 % effektivem Jahreszins und einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten finanzieren25 oder einen passenden Mobilfunkvertrag26 auswählen.

Samsung-Liebhaber*innen profitieren darüber hinaus vom Samsung Treuepunkte-Programm: Mit Samsung Rewards sammeln Kund*innen Punkte bei jedem Kauf und können diese beim nächsten Einkauf wieder einlösen27.

Samsung Kundendienst

Der Samsung Kundendienst bietet eine Vielzahl von Hilfestellungen, von Benutzerhandbüchern über die Fehlerbehebung in den FAQs und Anleitungsvideos bis hin zur Suche nach dem nächstgelegenen autorisierten Service-Center, von denen es in ganz Europa 546 für Mobilgeräte gibt.

Für Mobilgeräte steht außerdem der Remote Management Service zur Verfügung. Speziell geschulte Samsung Expert*innen können remote auf das Samsung Galaxy Smartphone zugreifen und es steuern, um Nutzer*innen direkt bei Problemen mit ihrem Gerät zu helfen. Darüber hinaus bietet Samsung alternativen Support wie per Live Chat28 und WhatsApp29 an. Nutzer*innen können hier direkt mit den geschulten Samsung Mitarbeiter*innen chatten. Die Samsung Community ist eine weitere Plattform, die ermöglicht, direkt mit anderen Samsung Nutzer*innen über ein neues Gerät zu sprechen, Fragen zu stellen und Erfahrungen auszutauschen.

Alle Support-Angebote unter www.samsung.com/de/support.

1 Bestimmte AI-Funktionen setzen eine Internetverbindung, einen Samsung Account oder einen Google Konto Login voraus. Galaxy AI ist in Deutschland ab 16 Jahren verfügbar. Verfügbarkeit bzw. Funktionsumfang kann je nach Sprache variieren. Ggf. ist ein Download des Sprachpakets erforderlich. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist nicht garantiert.

2 Die offizielle Veröffentlichung von One UI 7 wird mit den kommenden Geräten der Galaxy S-Serie beginnen. Das Update wird voraussichtlich nach und nach auf andere Galaxy Geräte ausgeweitet.

3 Circle to Search ist eine Marke von Google LLC. Sequenzen sind gekürzt und simuliert. Ergebnisse dienen nur zur Veranschaulichung. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache und Gerätemodell variieren. Erfordert eine Internetverbindung. Benutzer*innen müssen möglicherweise Android und die Google-App auf die neueste Version aktualisieren. Die Ergebnisse können je nach visuellen oder akustischen Übereinstimmungen variieren. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird nicht garantiert. Funktioniert nur mit kompatiblen Apps und Oberflächen sowie mit Ambient-Musik. Musik, die über Kopfhörer wiedergegeben wird oder bei ausgeschalteter Lautstärke des Telefons, wird nicht identifiziert.

4 Ergebnisse dienen nur zu illustrativen Zwecken. Google Gemini Live erfordert eine Internetverbindung und die Anmeldung bei einem Google Konto. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache und Gerätemodell variieren. Die Funktionen können je nach Abonnement und individuellen Einstellungen / installierten Programmen variieren und die Ergebnisse können sich unterscheiden. Kompatibel mit bestimmten Funktionen und Konten. Nur verfügbar für Nutzer*innen, die mindestens 18 Jahre alt sind. Keine Gewähr für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der AI-Ergebnisse.

5 Die Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung, um Anrufe empfangen zu können. Anmeldung mit dem Samsung Konto erforderlich. Die Übersichtsfunktion für Anrufprotokolle kann aufgezeichnete Anrufe automatisch transkribieren, wenn eine bestimmte Anzahl von Zeichen erreicht ist und die Zeichenbegrenzung nicht überschritten wird. Die Anrufaufzeichnung wird in einigen Ländern möglicherweise nicht unterstützt. Derzeit verfügbar auf vorinstallierten Samsung Smartphones und in der Sprachaufzeichnungs-App. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Sprache oder Region variieren. Für bestimmte Sprachen muss möglicherweise ein Sprachpaket heruntergeladen werden. Die Genauigkeit der Ergebnisse wird nicht garantiert.

6 Die Funktion erfordert eine Netzwerkverbindung und die Anmeldung bei einem Samsung Konto. Beim Speichern wird ein sichtbares Wasserzeichen über das Bild gelegt, um anzuzeigen, dass das Bild von AI generiert wurde. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der generierten Ausgabe können nicht garantiert werden.

7 Personal Data Engine funktioniert nur, wenn das Menü „Personal Data Intelligence“ aktiviert ist. Die analysierten Daten werden gelöscht, sobald das Menü „Personal Data Intelligence“ deaktiviert wird. Personal Data Engine erkennt ausgewählte Sprachen und bestimmte Akzente/Dialekte, darunter Arabisch, (vereinfachtes) Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Thailändisch, Türkisch und Vietnamesisch. Personal Data Engine analysiert derzeit native Samsung Anwendungen.

8 Personal Data Engine ist exklusiv für Samsung native Apps und nicht verfügbar für Apps von Drittanbietern. Personal Data Engine erkennt ausgewählte Sprachen und bestimmte Akzente/Dialekte wie Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Thai, Vietnamesisch, Arabisch, Indonesisch, Russisch, Türkisch, Niederländisch, Schwedisch und Rumänisch. Die Personal Data Engine funktioniert unter der Bedingung, dass der Menüpunkt „Personal Data Intelligence“ (PDI) aktiviert ist. Die analysierten Daten werden gelöscht, sobald das Menü „Personal Data Intelligence“ (PDI) deaktiviert wird. Personal Data Engine gilt nur für native Samsung Apps und nicht für Anwendungen von Drittanbietern.

9 Die Now Brief-Funktion erfordert die Anmeldung bei einem Samsung Account. Die Verfügbarkeit des Dienstes kann je nach Land, Sprache, Gerätemodell und Apps variieren. Einige Funktionen erfordern eine Internetverbindung. Modi und Routinen müssen aktiviert sein, damit die Personal Data Engine kontextbasierte Vorschläge zu Routinen machen kann. Nutzer*innen müssen dem Zugriff auf Fotos, Videos, Audiodateien und Kalendereinträge zustimmen. Möglicherweise werden bestimmte Ereignisse aufgrund von Datenschutzeinstellungen nicht dargestellt. Die Beschreibung von Fotos stimmt möglicherweise nicht mit den Vorstellungen der Nutzer*innen überein. Kalenderbenachrichtigungen sind nur verfügbar, wenn der Samsung Kalender oder kompatible Kalender-Apps, die die Android Kalenderdatenbank nutzen, installiert sind. Die Funktion „Zeit zum Aufbrechen“ verwendet die von Nutzer*innen ausgewählte Navigations-App und basiert auf der Region sowie der geschätzten Zeit, deren Genauigkeit nicht garantiert ist. Hinweise zu Coupons sind nur verfügbar, wenn Coupons mit Ablaufdatum der Samsung Wallet App hinzugefügt wurden. Die Bestimmung des Energy Score erfordert mind. die Aktivitäts- und Schlafdaten des Vortags, die Herzfrequenzdaten während des Schlafs sowie eine Galaxy Watch oder den Galaxy Ring zum Aufzeichnen der Daten, die mit der Samsung Health App synchronisiert werden müssen. Nicht für die Verwendung zur Erkennung, Diagnose oder Behandlung medizinischer Zustände vorgesehen und lediglich zur persönlichen Information bestimmt. Für medizinische Beratung suche bitte einen Arzt auf.

10 Die Verfügbarkeit der in den Apps unterstützten Funktionen kann je nach Land variieren. Für einige Funktions-Widgets ist möglicherweise eine Netzwerkverbindung und/oder eine Anmeldung im Samsung Konto erforderlich.

11 Verbesserte Leistung im Vergleich zum Samsung Galaxy S24 Ultra. Die tatsächliche Leistung hängt von der Benutzerumgebung, den Bedingungen und der vorinstallierten Software und den Anwendungen ab.

12 Generative Bearbeitung erfordert die Anmeldung mit einem Samsung Account. Die Nutzung von Generative Bildbearbeitung führt zu einem Foto mit einer Größe von bis zu 12 MP. Beim Speichern wird ein sichtbares Wasserzeichen über das Bild gelegt, um anzuzeigen, dass das Bild von Galaxy AI generiert wurde. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der generierten Ausgabe wird nicht garantiert.

13 Verfügbar auf den Modellen Samsung Galaxy S25 Ultra und Samsung Galaxy S25+. Die Bildqualität kann je nach Bildschirmauflösung des Geräts bis zu QHD+ verbessert werden.

14 Im Vergleich zum Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 3 der Samsung Galaxy S24-Serie

15 Die Ergebnisse können je nach Video variieren, je nachdem, welche Geräusche im Video vorhanden sind. Anmeldung mit dem Samsung Konto erforderlich. Bestimmte Arten von Geräuschen können erkannt werden, z. B. Stimmen, Musik, Wind, Natur, Menschenmengen und Lärm. Die tatsächliche Geräuscherkennung kann je nach Audioquelle und Zustand des Videos variieren. Die Genauigkeit der Ergebnisse kann nicht garantiert werden.

16 Expert RAW kann im Galaxy Store heruntergeladen werden. Die App ist auf Samsung Galaxy S20 oder neueren Modellen verfügbar.

17 Portrait Studio erfordert eine Netzwerkverbindung und die Anmeldung mit einem Samsung Account. Die Bearbeitung mit Portrait Studio führt zu einem Foto in veränderter Größe. Beim Speichern wird dem Bild ein sichtbares Wasserzeichen überlagert, um anzuzeigen, dass das Bild von AI generiert wurde. Genauigkeit und Zuverlässigkeit der generierten Ausgabe können nicht garantiert werden.

18 Im Vergleich zum Samsung Galaxy S24 Ultra.

19 Im Vergleich zum Corning® Gorilla® Armor des Samsung Galaxy S24 Ultra.

20 Jede äußere Komponente der Modelle Samsung Galaxy S25+ und Samsung Galaxy S25 einschließlich Frontscheibe, Rückwand, Metallrahmen (Gehäusevorderseite), Seitentaste, Lautstärketaste und SIM-Fach enthalten mindestens ein recyceltes Material.

21 Der Metallrahmen der Gehäusevorderseite des Samsung Galaxy S25+ und des Samsung Galaxy S25 enthält mindestens 20 % recyceltes Aluminium nach Gewicht.

22 Die Samsung Galaxy S25-Serie wird ab dem weltweiten Starttermin 7 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und 7 Jahre lang Sicherheitsupdates erhalten.

23 Farben können je nach Markt und Netzwerkanbieter variieren.

24 Nur bis 6.2.2025. Aktionsmodelle und Teilnahmebedingungen hier. Angezeigter Ankaufswert nur gültig bei gleichzeitigem Eintausch eines funktionstüchtigen Samsung Galaxy S24 Ultra 1 TB.

25 Bedingungen zur Finanzierung hier. Nur im Samsung Online Shop und in der Samsung Shop App.

26 Einzelheiten sind den Tarifdetails des jeweiligen Tarifs zu entnehmen. Nur im Samsung Online Shop.

27 Alle vollständigen Informationen und Bedingungen finden sich hier.

28 Live Chat ist für das Vereinigte Königreich, Irland, Frankreich, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Spanien, Portugal, Polen, Kroatien, Bosnien, Nordmazedonien, Slowenien, Serbien, Albanien, Griechenland, Ungarn, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Litauen, Lettland, Estland, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien und die Ukraine verfügbar.

29 WhatsApp ist verfügbar in Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Belgien, die Niederlande, Spanien, Polen, Kroatien, Bosnien, Nordmazedonien, Slowenien, Serbien, Albanien, Griechenland, Ungarn, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Litauen, Lettland, Estland, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Rumänien.