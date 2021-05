Circus Krone CLOWN-CAR-WASH 2.0: Münchens lustigste Waschstraße startet in die Saison 2021

„Angesichts der steigenden Infektions-Zahlen im vergangenen Winter mussten unsere autowaschenden Clowns leider eine Pause einlegen. Umso größer nun die Freude, am Samstag, den 22. Mai mit einem Pre-Start (23./24. Mai geschlossen) und regulär ab Samstag, den 29. Mai, wieder loslegen zu können“, so Martin Lacey.

Sowohl der Zeitpunkt des Tournee-Starts als auch die Durchführung großer Veranstaltungen im Münchner Stammhaus ist angesichts der Umstände noch ungewiss. Circus Krone möchte auch in diesem Jahr die Vielfalt des großen Unterhaltungs-Repertoires nutzen und den Menschen mit alternativen Einfällen ein wenig Freude in ihren Alltag bringen.

Bereits Frau Christel Sembach-Krone spielte seinerzeit mit der Idee, eine Autowaschstraßen-Show in München zu betreiben. Diese Idee griff Martin Lacey auf und kreierte sein eigenes Konzept. Rund 20 Clowns und Artisten unterhalten die Besucher der CLOWN-WASH-SHOW in einer 90 Meter langen Waschstraße des Circus Krone Stammquartiers.

Mit dem Saisonstart 2021 präsentiert der Circus Krone in CLOWN-CAR-WASH 2.0 eine weiterentwickelte Version. Die Clowns bekommen technische Unterstützung. Eine professionelle Waschanlage, die aus der eigenen Krone Werkstatt stammt, wird somit sicherstellen, dass die Fahrzeuge nun blitzesauber werden.

„Es ist uns wichtig immer neue Wege zu gehen und die Möglichkeiten unserer Zeit einfließen zu lassen. So verwenden wir z.B. immer wieder das gleiche Wasser, das über spezielle Pumpen und Filteranlagen wiederaufbereitet wird. Auch geben unsere Clowns klar zu verstehen, wann der Motor abgestellt werden muss! Mit CLOWN-CAR-WASH 2.0 bieten wir die erste und einzige Autowaschanlage der Welt, in dieser Art. An erster Stelle steht bei uns die Unterhaltung und trotzdem werden die Autos jetzt auch sehr sauber.“ sagt Martin Lacey.

Es wird pro Auto und Fahrt bezahlt – eine Fahrt kostet 15 €-. Auch für typische Circus-Leckereien ist mit verpacktem Popcorn und Getränken, die in den Wagen gereicht werden, gesorgt. Die Zufahrt erfolgt über die Zirkus-Krone-Straße 1-6, 80335 München. CLOWN-CAR-WASH 2.0 findet regulär ab 29. Mai 2021 immer samstags, sonntags & an Feiertagen durchgängig von 11:00 – 18:00 Uhr statt. Änderungen durch evtl. Corona-Vorschriften werden stets auf der Krone Homepage und auf den eigenen Social Media Kanälen aktualisiert.

Ein verantwortungsbewusster Umgang unter Einhaltung aller Corona Hygienevorschriften ist für den Circus Krone von höchster Priorität. Jeder Besucher durchfährt die CLOWN-WASH-SHOW mit seinem eigenen Auto und muss dies zu keinem Zeitpunkt verlassen. Die allgemein geltenden Corona Schutzmaßnahmen (Abstand und FFP2 Maske) gelten selbstverständlich beim Verlassen des Fahrzeugs auf dem gesamten Circus Krone Gelände.