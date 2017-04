Conchita Wurst & Band live am 02.10.2017 im Circus Krone München

Als bärtige Diva gewann Conchita 2014 für Österreich den 59. Eurovision Song Contest in Kopenhagen und wurde mit den Siegesworten „We Are Unstoppable“ über Nacht berühmt und zu einer globalen Galionsfigur der LGBTI-Community. Seither folgten ein Debütalbum, zahlreiche Awards, Auftritte und TV-Shows in mehr als 20 Ländern auf 4 Kontinenten, 2016 die erste Solo-Tour mit Live-Band sowie ein Konzert in der ausverkauften Oper von Sydney.

In den Zirkus Krone kommt die Ausnahme-Künstlerin mit ihren bekanntesten Hits im Gepäck, präsentiert ihre liebsten Coversongs und wird mit der einen oder anderen musikalischen Überraschung das Publikum in ihren Bann ziehen.

MO 02.10.2017, 20:00 Uhr | Circus Krone Bau

Tickets: www.muenchenticket.de