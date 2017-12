Das 21. Große Chinesische Neujahrskonzert – 31. Januar 2018 im Deutschen Theater München

2018 wird DAS GROSSE CHINESISCHE NEUJAHRSKONZERT das dritte Jahrzehnt seines Bestehens einläuten. Nach einem grandiosen Jubiläum in 2017, zu dem man vier verschiedene traditionelle Orchester in vier Tourneen für 27 Konzerte in 13 verschiedenen Ländern schickte, steht nun die 21.Konzertreise an. Mit dieser feiert man im kommenden Jahr das chinesische Sternzeichen des Hundes. Erstmals ist dieses außergewöhnliche Neujahrskonzert nun am Deutschen Theater zu Gast.

DAS GROSSE CHINESISCHE NEUJAHRSKONZERT ist mittlerweile eines der erfolgreichsten unkonventionellen Konzertformate weltweit. Seit 1998 hat die chinesische Tourneeagentur Wu Promotion Neujahrskonzerte auf drei Kontinenten organisiert. Insgesamt 160 Konzerten wurden von Zuhörern in 20 verschiedenen Ländern, in 60 Städten und Konzerthallen bestaunt und gefeiert. Jedes Jahr, zur Zeit des Chinesischen Frühlingsfestes, präsentiert eines der feinsten traditionellen chinesischen Orchester in den renommierten Konzerthäusern der lebendigen westlichen Metropolen eine Kostprobe der reichen heimischen Musiktradition.

DAS CHINA NATIONAL TRADITIONAL ORCHESTRA

Mit dem China National Traditional Orchestra ist 2018 das weltweit größte und künstlerisch versierteste Orchester für traditionelle chinesische Musik zu erleben. Das Programm, das mit dem englischen Titel „One Belt One Road“ überschrieben, setzt sich aus acht Werken zusammen, die in den vergangenen Jahren teilweise eigens für das Orchester komponiert wurden. Dazu gehört auch das Stück „Die Seidenstraße“ an das auch der Titel des Programms angelehnt ist.

Damit das westliche Publikum ein Verständnis für chinesische Musik entwickeln kann, führt auch bei dieser Tournee von DAS GROSSE CHINESISCHE NEUJAHRSKONZERT ein Moderator durch den Abend, stellt Soloinstrumente wie die Erhu oder Pipa vor und erläutert die Hintergründe der Orchesterstücke oder die Bedeutung der Texte von Gesangseinlagen.

KULTURAUSTAUSCH ZWISCHEN OST UND WEST

DAS GROSSE CHINESISCHE NEUJAHRSKONZERT wurde konzipiert, um den Kulturaustausch zwischen Ost und West zu bereichern und traditionelle chinesische Musik, die auf eine Geschichte von über 3.000 Jahren verweisen kann, auf die Bühnen der Welt zu bringen. Nach jährlichen Konzerttourneen seit 1998 hat das Große Chinesische Neujahrskonzert nicht nur eine beispielhafte musikalische Tradition entwickelt, sondern auch einen Beitrag zur Anerkennung der chinesischen Musik als essentieller Teil des globalen Musikerbes geleistet. MI 31.01.2018, 19:30 Uhr | Deutsches Theater Tickets: www.muenchenticket.de