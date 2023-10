Das Circus-Theater Roncalli kündigt zwei Zusatzshows für München an

Das derzeit in München gastierende Circus-Theater Roncalli freutsich, aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage und der begrenzten Anzahl an nochverfügbaren Karten zwei Zusatzvorstellungen bekannt zu geben.

Die beiden Zusatzshows des aktuellen Programms “All for ART for All” werden am Samstag, den 28. Oktober und Samstag, den 11. November stattfinden, jeweils um 11 Uhr.

Als Gäste konnte das Circus-Theater Roncalli in München auch schon viele prominente Gesichterwie Jutta Speidel, Friedrich von Thun und Janina Hartwig begrüßen. Wayne und AnnemarieCarpendale waren bei ihrem Showbesuch am vergangenen Sonntag so begeistert, dass sie in derPause direkt zu Clown Anatoli in die Manege gesprungen sind und ihr Können unter Beweisgestellt haben.

Bei der aktuellen Show dreht sich in der Manege alles um die Kunst in ihren zahlreichen Facetten.Liebhaber der bildenden Künste werden Werke der Künstler Piet Mondrian, Leonardo da Vinci oderFrida Kahlo entdecken, Referenzen zum Bauhaus aufspüren und sich bei der Roncalli-Bilderparadewie in ein Museum versetzt fühlen. Weltklasse-Artisten, liebenswerte Clowns und Roncalli’sweltweit einzigartige 300-Grad-Holografie im Circusrund – ein circensisches Spektakel zwischen Nostalgie und Moderne. Und das alles vor der Kulisse eines Circuszeltes, welches als Kunstwerkfür sich selbst steht.

Veranstaltungsdetails:

Zusatzshow 1:

Samstag, 28. Oktober 2023, 11:00 Uhr

(Einlass ab ca. 30min vor Showbeginn)

Zusatzshow 2:

Samstag, 11. November 2023, 11:00 Uhr

(Einlass ab ca. 30min vor Showbeginn)

Der Kartenvorverkauf für diese Zusatzshows hat bereits begonnen. Tickets sind über die offizielle Roncalli-Website (www.roncalli.de), die Circuskasse und die Hotline (089 – 21 23 19 44) erhältlich.