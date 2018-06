Das Haus der geheimnisvollen Uhren – Neuer Trailer online – Kinostart 20. September 2018

Die unglaublichsten Ereignisse geschehen manchmal an den gewöhnlichsten Orten. Ganz in der Tradition von Amblin-Klassikern wie E.T.- Der Außerirdische oder Gremlins sorgt Regisseur Eli Roth in DAS HAUS DER GEHEIMNISVOLLEN UHREN für zauberhafte Abenteuer mit Grusel-Garantie.

Der zehnjährige Lewis (Owen Vaccaro) findet nach dem schrecklichen Verlust seiner Eltern bei seinem schrulligen Onkel Jonathan (Jack Black) im verschlafenen Städtchen New Zebeedee ein neues Zuhause. Umsorgt werden sie von der nicht minder seltsamen Nachbarin Mrs. Zimmermann (zweifache Oscar®-Preisträgerin Cate Blanchett).

Doch nicht alles ist ruhig in Lewis’ neuem Leben. Tief in den Gemäuern von Jonathans knarzigem altem Haus tickt unaufhörlich eine mysteriöse Uhr, die sich trotz aller Anstrengungen nicht aufspüren lässt. Ungewollt überschlagen sich die Ereignisse. Als Lewis entschlossen versucht, das sonderbare Mysterium zu lösen und dem Ticken ein Ende zu bereiten, erweckt er versehentlich den Geist einer mächtigen Hexe, die durch die korrekte Justierung der magischen Uhr das Ende der Welt heraufbeschwören will. Lewis bleibt keine Wahl: Er muss im größten Abenteuer seines Lebens über sich hinauswachsen und die bedrohliche schwarze Magie aufhalten…

In weiteren Rollen sind Kyle MacLachlan, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams, Lorenza Izzo und Sunny Suljic zu sehen. Das Drehbuch entwickelte Eric Kripke (Schöpfer der TV-Serie Supernatural) auf Basis der faszinierenden Jugendbuch-Klassiker von Autor John Bellairs und Illustrator Edward Gorey. Der Film wurde durch Brad Fischer von Mythology Entertainment (Shutter Island), James Vanderbilt (Zodiac) und Kripke produziert. Als Ausführende Produzenten zeichnen William Sherak, Tracey Nyberg, Laeta Kalogridis und Mark McNair verantwortlich. DAS HAUS DER GEHEIMNISVOLLEN UHREN von Amblin Entertainment erscheint im Verleih von Universal Pictures.

Besetzung: Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Sunny Suljic und Kyle MacLachlan

Regie: Eli Roth

Drehbuch: Eric Kripke

Basierend auf dem Roman von: John Bellairs

Produktion: Brad Fischer, James Vanderbilt, Eric Kripke

Ausführende Produzenten: William Sherak, Tracey Nyberg, Laeta Kalogridis, Mark McNair

Kinostart: 20. September 2018