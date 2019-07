Das LOVE.OUT.LOUD.-Festival und SAUSALITOS bringen Karibik-Feeling nach München

Am Freitag, den 26. Juli 2019, verwandelt sich die Praterinsel mitten in der Isar in Münchens größtes Cocktail-Festival. Wenn bunte Cocktails, leckere Mocktails, Foodtrucks und jede Menge gute Musik auf den Praterstrand locken, dann dürfen die bekanntesten Cocktailbars und Brands natürlich nicht fehlen: neben Bacardi und 9 Mile ist auch SAUSALITOS, Europas größte Cocktailkette und Vorreiter in der Freizeitgastronomie, zu Gast auf dem LOVE.OUT.LOUD.-Festival und lädt zum Entspannen und Feiern ein.

Ab 14 Uhr locken nicht nur Sandstrand, Liegestühle und Karibik-Feeling auf die Praterinsel an der Isar, sondern auch ein vielfältiges Programm. Der Mix aus leckerem Essen und kühlen Drinks machen das LOVE.OUT.LOUD.-Festival zur größten Cocktailparty Münchens. Denn neben Foodtrucks von La Taquería, Heimat Foodtruck sowie dem Candy Shop wird das kulinarische Angebot vor allem durch sieben verschiedene Bars abgerundet. Unter anderem bieten der Sausa Truck von SAUSALITOS, eine Secret Tiki Bar und Bars von 9 Mile und Bacardi viele alkoholische und alkoholfreie Getränke an.

Für die passende Musik und Stimmung bis in die späten Abendstunden sorgen die DJs MaxFarrell (089 Bar, München), AVIIS (Club Capital, Helsinki), M-Rich (Crazy Castle Festival, Italien), L3vels (Milchbar, München), Vince Neel und Kid Chick (Call Me Drella, München), NATAN (Vis à vis, Salzburg), AMAR PURE (Heart Club, München), BABOULIS (Harry Klein, München) und SAXMENIA (Katapult, Sölden).

Das einzigartige Ambiente lädt nicht nur dazu ein, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, sondern bietet auch die perfekte Möglichkeit, um mit der SAUSALITOS-Crew auf das diesjährige 25-jährige Jubiläum anzustoßen. Der Vorverkauf der exklusiven Tickets hat bereits auf www.sausalitos.de begonnen. Auch in allen SAUSALITOS-Stores in München sind die begehrten Eintrittskarten zum LOVE.OUT.LOUD.-Festival zum Vorverkaufspreis von 8,00 Euro erhältlich. Tickets an der Abendkasse werden 10,00 Euro kosten.

Weitere Informationen unter www.sausalitos.de und www.sausalitos-holding.de