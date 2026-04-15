Das neue Album von BOSSE am 21. Juni in der Tollwood Musik-Arena

„Stabile Poesie“ auf dem neuesten Album von BOSSE – live zu hören in der Musik-Arena am 21. Juni 2026 – jetzt Tickets sichern!

Es wird „Die schönste Zeit“, wenn BOSSE am 21. Juni seine einzigartige Mischung aus Indie-Rock, Alternative und Pop live in der Musik-Arena auf dem Tollwood Sommerfestival zelebriert. Mit seinem neuen Album „Stabile Poesie“, das am 17. April erscheint, bringt er deutschsprachige Popmusik mit maximaler Seele mit: unmittelbare Beobachtungen, ohne Scheu und doppelten Boden, dafür mit Empathie – passend zum Motto des Tollwood Sommerfestivals „Mit Gefühl statt nur dabei – die Rückeroberung der Empathie“. Karten für 62,50 Euro (erm. 59,62 Euro) gibt es versandkostenfrei über die Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0, bei München Ticket und Eventim. Weitere Infos unter www.tollwood.de.

Zehn Alben in 21 Jahren – ganz schön viel. 126 Songs, um genau zu sein, alle vom gleichen wachen Geist ersonnen, der im Kopf von Aki Bosse steckt. Und das sind nur die Songs, die es auf die Alben geschafft haben. Denn auch im Jahr 2026 ist BOSSE nicht nur eine der größten Live-Attraktionen des Landes, sondern auch noch immer ein Künstler, der in Alben denkt, in kohärenten Songsammlungen, nicht in kurzlebigen, eingedampften Musikfragmenten mit maximalem TikTok-Potential. Ein Künstler der Musik rausbringt, weil er gar nicht anders kann. „Stabile Poesie“ heißt sein neustes Werk und in dem Titel steckt wie immer sehr viel Wahrheit.

Zeichen gegen Hass

Ihm geht es um Empowerment, darum auch in schwierigen Zeiten Hoffnung zu behalten und sich nicht resigniert hinzulegen. Die Grundessenz dessen ist im Song „Schönheit erkennen“ versammelt. Besonders aussagestark ist die Single „Lass Dich nicht ficken“, ein Track, der ein enormes Echo auf Social Media bekommen hat und ein zentrales Problem unserer Zeit aufzeigt: Die Ruchlosigkeit mit der auf Social Media Menschen herabgewürdigt werden. Ausgelöst durch den Shitstorm gegen eine Freundin thematisiert BOSSE in dem Text die immer stärker enthemmende Sprache digitaler Gewalt. Das Wort „ficken“ wird bewusst gewählt, weil es das Wort ist mit dem weiblich gelesene Personen am häufigsten beschimpft werden. Die fast chansonhafte Leichtigkeit der Musik setzt einen gezielten Kontrast zum Inhalt. Dass viele Betroffene den Track im Netz nutzten und sich unter den Beiträgen spürbare Solidarität formierte, wertet er als starkes Zeichen gegen den Hass.

Nach dem inhaltlich sehr geschlossenen Album „Übers Träumen“ wollte BOSSE diesmal von einem lyrischen Gesamtkonzept weg und sich freier treiben lassen. Ohne Rahmen über die verschiedenen Dinge singen, die ihn aktuell beschäftigen. Und so ist „Stabile Poesie“ vor allem ein bestärkendes Album geworden. Bosses Texte handeln von Lebensdurst, Sehnsucht, Veränderung und Loslassen, Zusammenhalt, Resilienz und klarer Haltung in kräftezehrenden Zeiten. Seine Vision war es, ein musikalisch vielseitiges Album zu machen, mit komplexen Streicherarrangements, vielen echten Instrumenten und wenn man Synthesizer benutzt, dann möglichst analoge. Verantwortlich für diese Produktion ist nach längerer Pause Philipp Steinke, der auch schon die Erfolgsalben „Kraniche“ und „Engtanz“ betreut hat, aufgenommen wurde in dessen Studio auf Sizilien. „Stabile Poesie“ ist hörbar von seinen feinsinnigen Produktionen geprägt – besonders in den Streicher- und Pianoarrangements. Für BOSSE fühlt sich die erneute Zusammenarbeit an, wie nachhause zu kommen.

Die Welt ein bisschen besser machen

Getragen wird all das von Aki Bosses Präsenz, nur zweimal hat er kleine Farbtupfer von außen hinzugefügt. „Liebe hat nicht ewig Zeit“ kreist um den Moment, in dem Schwebezustände mürbe machen und es den Mut zur Entscheidung braucht. Das von einer Schellack-Ästhetik der 20er-Jahre inspirierte Outro des Songs überließ BOSSE bewusst Tim Fischer – einem Künstler, der ihn schon früh begleitet hat und dessen Stimme dem Song jene zeitlose Patina verleiht. Musikalisch das andere Ende des „Stabile Poesie“-Spektrums ist das pulsierende „Einmal alles bitte“ mit seinen elektronischen Beats und gepitchten Vocals. Stellt man die beiden Songs gegenüber, scheinen sie zunächst aus unterschiedlichen Welten zu stammen. Gerade dieser Kontrast ist der Reiz: In „Einmal alles bitte“ bündelt BOSSE so viele neue klangliche Facetten, wie kaum zuvor – darunter auch ein prägender Spoken-Word-Teil, der vom zweiten Feature-Gast des Albums kommt: Die Poetry Künstlerin Clara Lösel hat dafür ein passendes Gedicht geschrieben, das die Botschaft, aus dem Leben so viel wie möglich mitzunehmen, vertieft. Clara Lösel verbindet in ihrer Arbeit poetische Verdichtung mit einem feinen Gespür für gesellschaftliche Themen – und erweitert so die erzählerische Ebene des Albums.

„Stabile Poesie“ ist ein Album wie ein(e) gute(r) Freund(in): Es nimmt Dich in den Arm, aber es sagt Dir auch deutlich die Meinung, wenn es nötig ist. Und es macht mit stabiler Poesie und klarer Haltung für einen Moment die Welt ein bisschen besser. Das alles gibt es am 21. Juni in der Tollwood Musik-Arena.

Veranstaltung: BOSSE – Sommer 2026

Ort: Musik-Arena (unbestuhlt)

Datum: 21. Juni 2026

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 19 Uhr

Eintritt: 62,50 EUR / erm. 59,62* EUR (Im Preis sind die VVK- und die Systemgebühr enthalten.)