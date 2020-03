Das Programm zum 25. St. Patrick’s Day in München

Zum 25-jährigen Jubiläum gibt es eine Vielzahl an Neuerungen, die zum Teil auch der ungeheuren Begeisterung der Münchner geschuldet sind. Denn die beiden bisherigen Plätze, der Odeonsplatz und der Wittelsbacherplatz, sind für einen Andrang wie im letzten Jahr, mit an die 50.000 Besuchern, nicht mehr ausreichend. Darum freuen wir uns besonders über das neue Festivalgelände. Die Parade wird wie gewohnt von der Münchner Freiheit über die Leopold- und Ludwigstraße hin zum Odeonsplatz führen, dort endet sie dann in der Brienner Straße. Die neue Hauptbühne befindet sich nun am Odeonsplatz Nord, seitlich links vom Reiterdenkmal Ludwig I., womit die Parade direkt an der Ehrentribüne vorbeiführt. Dadurch kann diese erstmals live moderiert werden, was John Dunne übernehmen wird. Möglich ist dies nur, da das neue Festivalgelände sich nun über den Bereich Von-der-Tann-Straße, Ludwigstraße, Odeonplatz bis in die Brienner Straße erstreckt.

Food-Festival

Sa, 14. März, 12-21 Uhr, Bühne Odeonsplatz Süd

Livemusik mit den Bands Zooropa, Larún, Keily’s Folk

Food-Trucks und mehr. Moderation: Steve Daly

Messe Celebrate St. Patrick

Sa, 14. März, 18 Uhr, St. Ludwig, Ludwigstr. 22

Prof. Dr. Christof Breitsameter (Predigt) auf Englisch, Deutsch und Gälisch

„Mass of St. Patrick“ komponiert von Fr. Liam Lawton, Angela Brower (Mezzosopran), Junges Vokalensemble (Chor), Barbara Eckmüller (Harfe)

Tim Houlihan (Dudelsack), Stephan Heuberger (Orgel)

Die Messe wird weltweit übertragen: www.horeb.org

Münchner Irische Nacht

Sa, 14. März, 20 Uhr, Schlachthof Bühne, Zenettistr. 9

Greensleeves, Paul Daly Band und Tir na nÓg

Vorverkauf: München Ticket

Botschafterfrühstück

So, 15. März, 9.30-11.30 Uhr, Osterwaldgarten, Keferstr. 11, München

Botschafter Nicholas O’Brien sowie ein Minister der irische Regierung (tba) begrüßen „Family & Friends“ der Irisch-Bayerischen Community, nur mit Einladung oder Akkreditierung

St. Patrick’s Day Parade München

So, 15. März, ab 12 Uhr, Münchner Freiheit, Leopold-/Ludwigsstraße

Prächtiger Festzug mit 64 Gruppen und über 1.500 Teilnehmern

Food-Festival

So, 15. März, 12-18 Uhr, Bühne Odeonsplatz Süd

Livemusik mit den Bands Zooropa, Keily’s Folk, T4U

Food-Trucks und mehr

St. Patrick’s Day After Parade Party

So, 15. März, ab 13 Uhr, Bühne Odeonsplatz Nord

Großes Festprogramm mit allen Honoratioren, Irischen Bands und Tänzergruppen, einer der Höhepunkte ist der legendäre Ceili-Dance, bei dem der ganze Platz tanzt. Moderation: John Dunne

Den musikalischen Part 2020 bestreiten: OB Dieter Reiter & Paul Daly Band (13.40-14.20 Uhr), Larún (15.00-16.00 Uhr), Lisa Fitzek (16.30-16.40 Uhr/ 16.55-17.00 Uhr) und die Band T4U (16.20-16.40 Uhr).

Folgende Tanzgruppen treten auf: Rince Tir na nÓg (14.20-14.45 Uhr), The Emerald Dancers (16.00-16.15 Uhr/16.40-16.50 Uhr), Summerstorm (16.15-16.30 Uhr) und Anam Cara (16.15-16.30 Uhr) auf.

Den krönenden Abschluss bildet wie immer der abschließende Ceili-Tanz mit der Munich Ceili Band (17.00-17.45 Uhr) und der Conférenciere Barbara Dillon. Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht!

Di, 17. März, 18.30 Uhr, Offizielles Greening, nach Einbruch der Dunkelheit

Neu: Hi-Sky Riesenrad, Atelierstr. 11, Werksviertel-Mitte – spezielle Rabattaktion!!!

Olympiaturm München, Spiridon-Louis-Ring 7, Schwabing-West, Hard Rock Cafe, Am Platzl 1, Altstadt

St. Patrick’s Day Pub-Specials

Kennedy’s, Sendlinger Tor Platz 11, Eintritt frei

Fr, 13.3., 22 Uhr, Keily’s Folk (Ivrea/Italien) – Irish, Celtic, Folk, Rock, Punk

Sa, 14.3., 22 Uhr, Zooropa – U2 Tribute Band

So, 15.3., 20 Uhr, Keily’s Folk (Ivrea/Italien) – Irish, Celtic, Folk, Rock, Punk

Mo, 16.3., 22 Uhr, Karaoke

Di, 17.3., 22 Uhr, Paul Daly Band – Irish Folk

Kilians, Frauenplatz 11, Eintritt frei

Do, 12.3., 21 Uhr, Keily’s Folk (Ivrea/Italien) – Irish, Celtic, Folk, Rock, Punk

Fr, 13.3., 21 Uhr, Zooropa (Dublin) – U2 Tribute Band

Sa, 14.3., 21 Uhr, Keily’s Folk (Ivrea/Italien) – Irish, Celtic, Folk, Rock, Punk

So, 15.3., 17-22 Uhr, Zooropa (Dublin) – U2 Tribute Band; 22 Uhr, Karaoke

Mo, 16.3., 21 Uhr, David Charles – Singer/Songwriter

Di, 17.3., 21 Uhr, Kevin Casey Band (Dublin/Irland) – Irish Rock

Mi, 18.3., 21 Uhr, Kevin Casey Band (Dublin/Irland) – Irish Rock