Das WinterWunderWERK 2023 im Werksviertel-Mitte

Die Temperaturen lassen es bereits erahnen: Es ist wieder Zeit für das WinterWunderWERK im Werksviertel-Mitte. Bereits in seiner dritten Auflage startet das Winter-Festival nächste Woche am Donnerstag, den 9. November 2023 auf dem Gelände, und alle Münchner sind den nächsten Wochen eingeladen die vorweihnachtliche Atmosphäre im Viertel zu genießen.

Sportliches Vergnügen für Groß & Klein wartet an den Stockbahnen im Container Collective und auf der neuen Eislauffläche am Knödelplatz. Umrahmt – im wahrsten Sinne des Wortes – vom zauberhaften Schmankerlmarkt mit zahlreichen Food Trucks und der Wally Bar. Und natürlich darf auch das alljährliche Live-Programm auf der Bühne von Donnerstag bis Sonntag nicht fehlen.

Bis einschließlich Dienstag, den 26. Dezember 2023 verwandelt sich das Werksviertel-Mitte wieder in eine Winter-Weihnachtswelt voller Zauber und Lichter. Alle Attraktionen des WinterWunderWERKs auf einem Blick:

Stockschießen im Container Collective

In der einmaligen Atmosphäre des weihnachtlich geschmückten Container Collectives sind die drei Stockbahnen täglich ab 13 Uhr mittags bis 22 Uhr abends geöffnet. So eignet sich der winterliche Spaß als Geschenk für Freunde, aber auch als perfektes Rahmenprogramm für Weihnachtsfeiern, Familien- oder Firmenausflüge (es gibt auch Kinderstöcke). Eine Bahn kann im Schnitt mit acht bis zehn Personen bespielt werden.

Zu den online Buchungen.

Eislaufbahn auf dem Knödelplatz

Noch schöner und noch größer! Das ist die diesjährige Echteis-Schlittschuhbahn. Mit der Erweiterung des Knödelplatzes im Sommer ist nämlich jede Menge Fläche dazugekommen. Ab Donnerstag, den 16. November 2023 kann man dort jeden Tag ab 16 Uhr (wochenends schon ab 14 Uhr) auf Kufen entlanggleiten und seine Pirouetten drehen. Vor Ort gibt es einen Schlittschuhverleih. Der Eintritt für Erwachsene beläuft sich auf fünf und für Kinder auf drei Euro – ohne eine zeitliche Limitierung. Verpflegung und musikalische Begleitung gibt es im Rahmen des zauberhaften Schmankerlmarktes.

Mehr Informationen zur Eislaufbahn.

Der zauberhafte Schmankerlmarkt

Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne all die Naschereien wie Crepes, Waffeln, Flammlachs, … und Punsch?! Nur halb so köstlich in jedem Fall. Am zauberhaften Schmankerlmarkt können die Besucher nach Lust und Laune naschen und gustieren. An kleine Geschenke wie handgefertigtem Schmuck ist auf dem Schmankerlmarkt auch gedacht.

Und damit nicht nur der Gaumen auf Weihnachten eingestimmt wird, sondern auch das Gemüt gibt es Live-Programm auf der Bühne mit Musik, DJ, Comedy, Kasperltheater und der ein oder anderen Überraschung.

Die Öffnungszeiten sind ab dem 16. November 2023 täglich ab 16 bis 22 Uhr, und am Wochenende bereits ab 14 Uhr. Alle Stände haben bis einschließlich 26. Dezember 2023 auf.