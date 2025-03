Datenleck bei Online-Casinos: Was Betroffene wissen müssen

Online-Tool der Verbraucherzentrale Bayern hilft kostenlos weiter

Am vergangenen Wochenende wurde eine Sicherheitslücke bei mehreren Online-Casinos entdeckt. Betroffene sollten umgehend prüfen, ob sie Ansprüche gegen den jeweiligen Anbieter geltend machen können. Die Verbraucherzentrale Bayern bietet dafür ein kostenloses Online-Tool unter www.verbraucherzentrale-bayern.de/datenleck an. „Es ist wichtig, sofort aktiv zu werden“, sagt Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Bei dem Datenleck waren besonders sensible Daten öffentlich zugänglich, wie etwa Kopien von Personalausweisen oder Kontodaten. „Nutzer der Online-Casinos sollten verstärkt auf Betrugsversuche oder ungewöhnliche Abbuchungen achten“, so Tatjana Halm. „Wir raten dazu, die Passwörter umgehend zu ändern.“



Mit dem Online-Tool können Verbraucherinnen und Verbraucher prüfen, welche Rechte sie haben. Ihnen kann ein Schadensersatzanspruch gegen die Anbieter der Online-Casinos zustehen. Dafür können Betroffene individuelle Anschreiben erstellen, um ihre Rechte durchzusetzen.