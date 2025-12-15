Der Münchner Krampuslauf 2025 – Ein uraltes Brauchtum erobert die Altstadt

Gruselig. Archaisch. Magisch. Der Münchner Krampuslauf hat am Sonntag, den 14. Dezember 2025, die Altstadt in einen brodelnden Schauplatz alpenländischen Brauchtums verwandelt – und Zehntausende von Menschen in seinen Bann gezogen.

Schon beim Auftakt lag eine besondere Spannung in der Luft. Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, eröffnete den Lauf und gab damit das Startsignal für ein Spektakel, das Gänsehaut und Staunen gleichermaßen auslöste. Mehr als 300 Mitwirkende aus Bayern, Österreich und Südtirol zogen anschließend mit dumpf dröhnenden Glocken, zotteligen Pelzgewändern und kunstvoll geschnitzten Masken durch die Stadt.

Der Krampuslauf zählt zu den emotionalen Höhepunkten des Münchner Christkindlmarkts. Entlang der Route vom Färbergraben über das Rosental bis zur Kustermann-Fahrbahn am Viktualienmarkt drängten sich Familien, Brauchtumsfreunde und neugierige Besucher Schulter an Schulter. Blitzlichter flackerten, Kinderaugen weiteten sich, und selbst abgebrühte Großstädter blieben stehen – fasziniert von der rohen, ursprünglichen Kraft dieser Figuren.

Am Alten Rathaus, wo der Zug gegen 17 Uhr eintraf, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt. Hier schloss der Heilige Nikolaus den Umzug traditionsgemäß ab und verlieh dem wilden Treiben einen ruhigen, feierlichen Kontrapunkt.

Trotz der furchteinflößenden Erscheinung war Angst fehl am Platz. „Der Münchner Krampus ist ein freundlicher Geselle“, betonte Organisator Tom Bierbaumer, Leiter der Krampusgruppe Sparifankerl Pass. Und tatsächlich: Beim Schaulauf kamen die Krampusse ganz nah an das Publikum heran, ließen ihre Masken bewundern, posierten für Fotos und suchten den direkten Kontakt.

Dass dieses Brauchtum in München so lebendig ist, hat tiefe historische Wurzeln. Schon um 1740 zogen die sogenannten „Klaubaufe“ durch die Stadt. Heute wird die über 500 Jahre alte Tradition vor allem von jungen Menschen mit Begeisterung weitergetragen. Die Sparifankerl Pass, seit 2004 fester Bestandteil des Münchner Krampuslaufs, steht exemplarisch für diesen gelungenen Brückenschlag zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Der Münchner Krampuslauf 2025 zeigte eindrucksvoll, wie kraftvoll gelebtes Brauchtum sein kann: laut, wild, berührend – und mitten im Herzen der Stadt.