Der wahre Luxus ist die Zeit: Ein Kleinod für ein tête à tête mit der Ruhe

In Völs am Schlern „versteckt“ sich ein idyllisches Urlaubs-Kleinod, um zur Ruhe zu kommen und innezuhalten. Die Gastgeber der Presulis Lodges teilen eine einfache und dennoch selten gewordene Auffassung: Die wahren Schätze sind die, die unser Herz berühren und von Herzen kommen. Darum haben die beiden inmitten der Natur der Seiser Alm ein traumhaft ruhiges und schönes Refugium für belebende Auszeiten geschaffen. Die Presulis Lodges stehen für hochwertige Einrichtung und schlichtes, aber raffiniertes Design. Viel Holz und weitere Naturmaterialien verleihen den Wohnwelten eine moderne Gemütlichkeit. Meinhard, der Herr des Hauses, ist ausgebildeter Tischler und hat seiner Ruheoase seine qualitätsvolle Handschrift gegeben. Alpine Wellness hält, was sie verspricht. Lodge trifft Sauna trifft Infinity Pool. Zu allen Jahreszeiten taucht der Gast in ein kostbares Wellnesserlebnis ein. Nach sanftem Schwitzen in der Dampfsauna, einem Aufguss in der Finnischen Sauna oder wohliger Wärme in der Infrarotkabine erholen sich Geist und Körper am besten im Ruheraum mit gemütlicher Feuerstelle. Der Eisbrunnen spendet Kühle und regt den Kreislauf an, die Teebar sorgt für die nötige Flüssigkeitszufuhr. Bei wärmeren Außentemperaturen ruft der Infinity Pool. Von dort aus schweift der Blick über die sagenhafte Landschaft. Das herrschaftliche Schloss Prösels prägt die Szenerie.

Finden wir zur Ruhe, erwachen auch unsere Sinne neu. Die Presulis Kitchen kitzelt den Gaumen. Purer, ehrlicher Geschmack ist das Erfolgsrezept. Die Zutaten stammen von den heimischen Bauern der Umgebung und mit den mediterranen Aromen des Südens entstehen unwiderstehliche Kompositionen. Morgens beginnt der Genuss mit einem köstlichen Frühstücksbuffet im Restaurant oder dem praktischen Brötchenservice. Sylvia, die Chefin der Presulis Lodges, ist Sommelière und reicht abends den passenden Wein zu den köstlichen Südtiroler Spezialitäten. Wer möchte, lässt sich die Speisen in sein Ferienzuhause bringen und genießt in seinen eigenen vier Wänden.

Es sind die einfachen Freuden, die in den Presulis Lodges ihren Platz und ihre Aufmerksamkeit bekommen: freundliche Menschen, ruhige Nächte, Zeit für sich und seine Lieben, die Natur und das Genießen mit allen Sinnen.