Deutschland-Ticket bei der S-Bahn München ohne Vorverkaufsfrist erhältlich

Flexibler Abo-Start macht Kauf des Tickets sogar im laufenden Monat möglich • Abo als Chipkarte und Handy-Ticket erhältlich.

Das Deutschland-Ticket ist im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) bei DB und S-Bahn München ohne Vorverkaufsfrist erhältlich. Als Ticket für den gesamten Monat Mai kann es daher bis einschließlich 30. April erworben werden. Kund:innen können das Abo online, in den Apps sowie in den S-Bahn Kundencentern und den DB-Reisezentren im MVV als Chipkarte und als Handy-Ticket abschließen.

Maximale Flexibilität: frei wählbarer Starttag ermöglicht spontanen Kauf auch nach dem 30. April

Kurzentschlossene im MVV können bei DB und S-Bahn München sogar noch im jeweils laufenden Kalendermonat flexibel ein Deutschland-Ticket erwerben. Wie auch bei anderen MVV-Abos der DB, kann beim Deutschland-Ticket der erste Geltungstag ohne Vorverkaufsfrist frei gewählt werden. Wer sich also erst nach dem 30. April für ein Deutschland-Ticket-Abo entscheidet, kann es noch im Mai nutzen und muss nicht bis zum 1. Juni warten. In diesem Fall wird der Preis von 49 Euro nur anteilig für die restlichen Tage des Monats berechnet. Wer beispielsweise ein Ticket mit Gültigkeit ab 15. Mai bestellt, bezahlt mit 27,71 Euro also nur den anteiligen Preis für 17 Tage. Einzige Bedingung: Das Ticket muss anschließend für mindestens den folgenden vollen Kalendermonat genutzt werden.

Bei der S-Bahn gibt’s das Deutschland-Ticket als Handy-Ticket und als Chipkarte

Die DB und die S-Bahn München bieten MVV-Abos bereits seit einigen Jahren als Chipkarte an. Dies gilt auch für das Deutschland-Ticket. In den S-Bahn Kundencentern sowie in den DB Reisezentren im MVV gibt es die Chipkarte beim Abschluss eines Abos sofort zum Mitnehmen. Bei der Online-Bestellung mit Postversand der Chipkarte ist mit einer Vorlaufzeit von zwei Wochen zu rechnen.

Schneller und flexibler ist der Kauf eines Handy-Tickets online oder in der App „München Navigator“. Hier erfolgt die Übermittlung des Tickets digital und ohne zweiwöchige Vorlaufzeit. Das Handy-Ticket ist in der Regel noch am selben Tag in der App verfügbar. Häufige Fragen und Antworten zum Deutschland-Ticket gibt es auf der Webseite der S-Bahn München: www.s-bahn-muenchen.de/dticket

Hier gibt es das Deutschlandticket MVV