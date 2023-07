Deutschlandticket: MVG-Chipkarte löst Papierticket schrittweise ab

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verschickt die ersten Chipkarten an ihre Kundinnen und Kunden des Deutschlandtickets. Bei der Bestellung des neuen und seit Mai bundesweit gültigen Abos haben die Kundinnen und Kunden der MVG die Wahl zwischen der Auslieferung als HandyTicket oder als Chipkarte.

Allen Kundinnen und Kunden, die die Chipkarte gewählt haben – das sind etwas mehr als 40 Prozent –, hat die MVG zunächst ein Print-Ticket zur Verfügung gestellt. Wie angekündigt, löst die Chipkarte diese Übergangslösung jetzt schrittweise ab.

Chipkarten bis Ende Juli bei den Kundinnen und Kunden

Die Chipkarten werden sukzessive verschickt. Zunächst erhalten alle, die bis 1. Juli bestellt haben, ihre Chipkarte – voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen, also noch im Juli. Die Möglichkeit, das Deutschlandticket als Print-Ticket herunterzuladen bleibt vorerst bestehen.

Die Umstellung von Kundinnen und Kunden des Deutschlandticket Job auf die Chipkarte erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Arbeitgebern in den nächsten Wochen. Das Print-Ticket bleibt auch hier vorerst als Alternative bestehen.

Weitere Informationen gibt es auf mvg.de/deutschlandticket.