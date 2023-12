Dicht & Ergreifend „Es werde Dicht“ am 28.06.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Nach 2018 und 2022: dicht & ergreifend kommen wieder aufs Tollwood Festival! Am 28. Juni 2024 bringen sie die Musik-Arena zum Tanzen. Die nächste Konzert-Runde zum dritten Album „Es werde dicht“ ist damit in vollem Gange. In den Texten werden bewegende Themen aufgegriffen und originell verarbeitet. Die Genres variieren dabei ganz im Dichti-Style von groovigem Hip-Hop über elektronischen Big Beatbis hin zu entschleunigtem LoFi-Hip Hop. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Alben schließen die Musiker mit „Es werde dicht“ die Album-Triologie ab. Tanzbar sind ihre Alben alle. Vor allem live. Und für seine Shows lässt sich das Musik-Duo immer etwas Besonderes einfallen. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

