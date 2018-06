Die 18. BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen vom 6. – 8. Juli 2018

Vom 6. bis 8. Juli 2018 finden in Garmisch-Partenkirchen am Fuße der Zugspitze die 18. BMW Motorrad Days statt. Organisatoren und Veranstalter erwarten dazu auch in diesem Jahr rund 40.000 Motorradfahrer aus aller Welt. Drei Tage lang wird sich am Hausberg wieder alles um die internationale BMW Motorrad Fangemeinde und den Fahrspaß auf zwei Rädern drehen. Der Eintritt ist frei.

Neben zahlreichen Produktneuheiten, spektakulären Stunts, Prominenz und Probefahrtaktionen erwartet die Gäste aber vor allem die längst legendäre Partystimmung mit Live-Musik. Ob alt oder jung, das Rahmenprogramm ist so breit gefächert, dass jeder auf seine Kosten kommt und Langeweile für drei Tage keine Chance hat.

Partytime, Prominenz und ausgelassene Stimmung am Hausberg.

Längst haben sich die BMW Motorrad Days als absoluter Pflichttermin für Motorradfans aus aller Welt etabliert. Ob aus den USA, Japan oder Australien, ob Sport- oder Tourenfahrer, Enduro-Piloten oder Customizing-Fans – im prall gefüllten Programm rund ums Thema Motorrad, tagsüber im Biergarten oder abends bei Live-Musik auf einer der vielen Partys, findet jeder sein Favourite für ausgelassene Stunden. Auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie: Schauspieler Hannes Jaenicke sowie der Sänger und RR-Fan Wincent Weiss.

Spektakuläre Stunts, Customizing und Action pur.

An die Grenzen der Fahrphysik geht es bei den Stunt-Shows. Etwa bei der BMW Drift Show mit Ritzmann Motorsport oder bei den Freestyle-Artisten Mattie Griffin und Dirk Manderbach. Die jahrzehntelange Tradition der Steilwandfahrer kann hingegen im Original Motodrom, der ältesten Steilwand der Welt bestaunt werden. Hier kreisen Donald und sein Team in atemberaubender Weise auf historischen Motorrädern über die Holzplanken.

Freunde des Customizing und damit umgebauter Motorräder kommen im Custom-Village auf ihre Kosten. Hier können die individuellen Arbeiten aus nächster Nähe im Detail inspiziert werden – am Abend begleitet von mitreißender Live-Musik.

Die herrlichen Bergwelten mit dem Motorrad entdecken.

Eine der landschaftlich reizvollsten Regionen Deutschlands mit dem Motorrad entdecken – auch diese Option bieten die BMW Motorrad Days. So kann die Zugspitzregion rund um Garmisch-Partenkirchen im Rahmen von organisierten Ganz- und Halbtagestouren sowie Panoramatouren mit ortskundigen Guides erkundet werden.

Zudem steht auch in diesem Jahr wieder eine breite Auswahl an aktuellen BMW Motorrädern für Probefahrten vor Ort bereit.

Offroad- und Enduro-Fahren direkt am Festgelände.

Offroad-Einsteigern wie auch ambitionierten Enduro-Fahrern bietet der Gelände-Parcours am Fuße des Hausbergs ein spannendes Terrain. Hier lässt sich unter Anleitung von professionellen Instruktoren herausfinden, was jenseits asphaltierter Strecken in den BMW GS Modellen steckt.

Messe- und Ausstellungsbereich sowie Kinderland für die Kleinen.

Wie vielfältig das Thema BMW Motorrad ist, zeigt sich im weitläufigen Messe- und Ausstellungsbereich. Und neben zahlreichen Produktvorstellungen erwartet die Besucher hier auch noch die eine oder andere Überraschung, wie etwa die BMW Motorrad Concept 9cento. Rund 80 Aussteller präsentieren sich hier vor Ort, um zu beraten sowie neue Ideen und Zubehör vorzustellen.

Auch für die kleinen Gäste ist bestens gesorgt: Im Kinderland locken jede Menge erlebnisreiche Spiele und ein eigens eingerichteter Kids Parcours sowie das Kids Trial Schnuppertraining versprechen auch dem Motorradnachwuchs ein spannendes und actionreiches Wochenende. Und die zahlreichen Fußball-Fans kommen bei der Live-Übertragung aus Russland auf ihre Kosten.

Intensives Fachsimpeln mit den BMW Motorrad Experten.

Einmal ausführlich mit den BMW Motorrad Entwicklern, Ingenieuren und Testfahrern plaudern und hinter die Kulissen der BMW Motorrad Entwicklungsabteilung blicken – diese Möglichkeit bietet sich im großen BMW Motorrad Ausstellungs-Pavillon. Bei „Meet the mechanic“ wird im BMW Motorrad Classic Zelt außerdem die mehr als 90-jährige Geschichte von BMW Motorrad lebendig. Für spannende Unterhaltung sorgt im BMW Motorrad Cinema zudem Motorrad-Weltreisender und Fotograf Michael Martin mit seinen fast schon legendären Vorträgen.

Live-Musik, Party Time und mit etwas Glück sogar ein neues Motorrad.

Neben Action, Spaß und Unterhaltung stehen die BMW Motorrad Days aber auch immer für ausgelassenes Party machen nach bayerischer Lebensart. Wie gewohnt ist dafür auch in diesem Jahr mit optimalen Rahmenbedingungen und freiem Eintritt gesorgt. Höhepunkte sind dabei die Abende im großen Bierzelt, wo die Party-Helden Gerry & Gary am Samstag die Stimmung zum Kochen bringen. Dann werden selbst die ruhigsten Zeitgenossen zum Mitsingen und Mittanzen motiviert.

Wer direkt vor Ort nächtigen möchte, dem bietet sich auf dem Zeltplatz auf der nahegelegenen Wiese die Möglichkeit, für 12 € ein Plätzchen anzumieten.

Und zu guter Letzt haben die Besucher auch noch die Chance, im Rahmen des Event-Pin-Verkaufs zwei nagelneue BMW Motorräder zu gewinnen: eine BMW F 850 GS und eine BMW R nineT Racer mit Spezialumfängen.