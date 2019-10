Die Fantastischen Vier – 30 Jahre Live am 23.05.2020 auf dem Königsplatz München

Die Fantastischen Vier erweitern aufgrund der enormen Nachfrage ihre 30-Jahre Jubiläums-tour um Zusatzshows. Der Run auf die Karten war schon in der ersten Verkaufswoche so groß, dass bereits jetzt drei weitere Konzerte in München, Hamburg und der Mercedes-Benz Arena Stuttgart bekannt gegeben werden.

Die Tickets für die Jubiläumstour werden exklusiv über mehr als 4000 ALDI Filialen in ganz Deutschland verkauft, was bei den Fans auf überaus positive Resonanz stieß. Die ALDI Filia-len sind für jedermann erreichbar und die Tickets werden ohne versteckte Gebühren und Versandkosten angeboten. Laut Michi Beck ist ein weiterer Vorteil, dass ALDI als Konzert-kartenanbieter klar erkennbar ist und Fans nicht auf überteuerte und unsichere Zweit-Händ-ler-Portale ausweichen müssen.

Der Vorverkauf für die Zusatzshows startete am 14.10.2019 um 12.00 Uhr. Zeitgleich beginnt der Online-Vorverkauf für alle Deutschland-Shows über aldi-tickets.de und diefantas-tischenvier.de. Tickets für alle Shows in Deutschland sind dann online und weiterhin in allen ALDI Filialen verfügbar. Karten für Österreich und die Schweiz werden über die bekannten Stellen und auf diefantastischenvier.de angeboten.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen:

Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.