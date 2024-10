Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des LMU Klinikums lädt am 8. November zum Tag der offenen Tür ein

Anlässlich ihres 120-jährigen Bestehens öffnet die Psychiatrische Klinik des LMU Klinikums am Freitag, 8. November, in der Nußbaumstraße 7 ihre Türen für alle Interessierten, die mehr über die Arbeit in der Psychiatrie erfahren möchten. Von 10 bis 15 Uhr können die Besucherinnen und Besucher dort bei Führungen, Vorträgen, Ausstellungen, Infoständen und Mitmachangeboten spannende Einblicke in die moderne Psychiatrie und Psychotherapie erleben und verschiedene Behandlungsformen und Therapien kennenlernen.

Das interaktive Mitmachprogramm bietet unter anderem Schnupperstunden zur Selbstfürsorge, Kunst-, Ergo- oder Wellbeing-Therapie an. Außerdem stehen Vorträge zur Geschichte des Hauses sowie zu den Themen Sucht, Depression sowie moderne Therapieverfahren auf der geschützten Station auf dem Programm. Bei verschiedenen Führungen können die Besucher einen Blick ins Innere der Klinik werfen, darunter ins Zentrum für nicht-invasive Hirnstimulation, den Magnetresonanztomographen (MRT), die Tagklinik und das St. Vinzenz Haus. Darüber hinaus haben Interessierte an diversen Infoständen die Möglichkeit mit den Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen und mehr über die verschiedenen Angebote der Klinik zu erfahren.

Weitere Informationen gibt es online unter: 120 Jahre Nußbaumstraße 7 (120-years-nussbaum.org)