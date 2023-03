Die Lange Nacht der Musik am 6. Mai 2023 – Das Programm ist online

Vielfalt und Abwechslung sind das Markenzeichen dieses Musikmarathons der besonderen Art: Mit dabei sind gut 80 Spielstätten, darunter bekannte musikalische Schwergewichte ebenso wie kleine, neue oder auch ungewöhnliche Konzertorte – in der Summe ergeben Sie ein einmaliges Aufgebot.

Auf dem Programm stehen Livekonzerte, Tanz, Performance und Theater. Die größte Spielstätte ist der Gasteig HP8 in Sendling. Gespielt wird außerdem in zahlreichen Bars, Gaststätten und Clubs, Kirchen, Hotels und Kultureinrichtungen oder im Münchner Künstlerhaus, im MINI Pavillion, im Park Café, der Alten Rotation, dem Bayerischen Innenministerium, im Müller’schen Volksbad, der Stadtsparkasse München, dem Night Club des Hotels Bayerischer Hof, dem Café Rischart am Marienplatz oder der Glockenbachwerkstatt, der GEMA, dem KUNSTLABOR 2 und dem COZYSOUNDSYSTEM oder JBL Store.

Ein besonderer Hinweis gilt dem diesjährigen Theaterspecial: „Vorhang auf!“ heißt es bei insgesamt acht Bühnen von groß bis klein: Die Bayerische Staatsoper, das Staatstheater am Gärtnerplatz, das Deutsche Theater, Georg Maier’s Iberl Bühne, die Drehleier, das Hoftheater im Stemmerhof, das GOP Varieté-Theater und das WERK7 theater laden die Nachtschwärmer zum Vorbeischauen und Kennenlernen ein.

Verbunden werden die Spielstätten mit den Shuttlebussen der MVG.

Das Ticket kostet 20 Euro (zzgl. Gebühren) und gilt als Eintrittskarte sowie als Fahrkarte für die Shuttelbusse.

Das komplette Programm mit vielen Filterfunktionen ist nun online: https://www.muenchner.de/musiknacht

Übrigens zum ersten Mal auch komplett in englischer Übersetzung.