Die Münchner Weihnachts- und Christkindlmärkte 2025

Münchner Weihnachts- und Christkindlmärkte 2025 – Jedes Jahr verwandeln große und kleine Weihnachtsmärkte ganz München in ein funkelndes Advents-Wunderland. Neben dem über die Stadtgrenzen hinaus berühmten Christkindlmarkt rund um den Marienplatz locken auch die vielen Viertelmärkte – jeder mit seinem eigenen Flair, liebevollen Details und einzigartigen Schmankerln. So wird die Vorweihnachtszeit in jedem Stadtteil zu einem ganz besonderen Erlebnis.

1 Christkindlmarkt am Marienplatz

2 WinterWunderWERK 2025 im Werksviertel-Mitte

3 Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz

4 Weihnachtsmarkt auf der „Alten Utting“

5 Winterzauber Gans am Wasser

6 Kripperlmarkt an der Peterskirche

7 Tollwood Winterfestival 2025

8 Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor

9 Moosacher Hüttenzauber 2025

10 Sendlinger Bergweihnacht am Harras

11 Märchenbazar 2025

12 Die größte Feuerzangenbowle der Welt am Isartor

13 Schwabinger Weihnachtsmarkt 2025

14 Winterworld in der Motorworld 2025

15 Mondscheinexpress am Bahnwärter Thiel

16 Weihnachtsmarkt im Innenhof der Praterinsel

17 Allacher Christkindlmarkt

18 Weihnachtsmarkt Alpenwahn 2025 am Pschorr

19 Christkindlmarkt unterm Maibaum

20 Andreasmarkt 2025

21 Winterzauber am Viktualienmarkt

22 Weihnachtsdorf Pasing Arcaden

23 Pink Christmas 2025

24 Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz

25 Pasinger Christkindlmarkt

26 Haidhauser Weihnachtsmarkt 2025

27 Bogenhauser Weihnachtszauberwald

28 Blutenburger Weihnacht 2025

29 Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

30 Christkindlmarkt am Mangfallplatz

31 Haderner Weihnachtsmarkt

32 Christkindlmarkt Feldmoching

33 Weihnachts- und Wintermarkt 2025 am Flughafen München

34 Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm

35 Münchner Eiszauber 2025

Christkindlmarkt am Marienplatz 27.11. – 24.12.2025

Mit vorweihnachtlichem Zauber erfüllt der Christkindlmarkt die Stadt rund um den Marienplatz: an die 2500 Lichter erstrahlen auf dem großen Christbaum vor dem Rathaus, Glühwein, Bratäpfel und Honigkuchen duften um die Wette, festliche Klänge ertönen vom Rathausbalkon, und die weihnachtlich beleuchtete Budenstadt lädt zum Bummeln ein. Sterne und Lichterketten leiten die Besucher zu Deutschlands wohl größtem Kripperlmarkt am Rindermarkt.

Öffnungszeiten: Mo mit Sa 10.00 – 21.00 Uhr

So 10.00 – 20.00 Uhr

Heilig Abend (24.12.) 10.00 – 14.00 Uhr

Tägl. musikalisches Rahmenprogramm um 17.30 Uhr

Ort: Rund um den Marienplatz

Internet: www.christkindlmarkt-muenchen.de

WinterWunderWERK 2025 im Werksviertel-Mitte



Do 13. November 2025 bis So 21. Dezember 2025

Veranstalter: eventfabrik münchen GmbH

Öffnungszeiten WinterWunderWERK täglich

Mo – Fr: 17 Uhr – 22 Uhr | Sa: 11 Uhr – 22 Uhr | So: 11 Uhr – 20 Uhr

Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz

24. November – 23.Dezember 2025

Ort: Rotkreuzplatz

24.11.2025 (Eröffnung 11:00 Uhr) – 23.12.2025

Täglich: 11:00 – 20:30 Uhr

Weihnachtsmarkt auf der „Alten Utting“

Ab dem 15. Dezember

Täglich geöffnet!

Winterzauber Gans am Wasser

28.11. – 23.12.2025

Montag bis Samstag 10:00 – 21:00 Uhr

Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr

Am 24.12. geschlossen

Ab 25.12. täglich 10:00 – 18:00 Uhr

Kripperlmarkt an der Peterskirche

Am Rindermarkt, gleich neben dem Alten Peter, bieten elf Buden Krippen

und Krippenzubehör an. Nur eine Kometenlänge vom Marienplatz entfernt,

wo sich der traditionelle Münchner Christkindlmarkt mit seinem

altbayrischen Charme vor der romantischen Kulisse des neugotischen

Rathauses ausbreitet, befindet sich dieses einzigartige Eldorado für

Krippenfreunde und solche, die es werden wollen – der Kripperlmarkt des

Münchner Christkindlmarkts.

24.11. – 24.12.2025

Montag bis Samstag 10:00 – 21:00 Uhr, Sonntag bis 10:00 – 20:00 Uhr

24.12.: 10:00 – 14:00 Uhr

Tollwood Winterfestival 2025

22.11. – 31.12.2025, Markt der Ideen bis 23.12.2025

Mo – Fr ab 14 Uhr, Sa & So ab 11 Uhr;

Schließzeiten:

Markt: So& Mo 22:30 Uhr, Di – Sa 23:30;

Gastro: So & Mo 22:30 Uhr, Di – Sa 0 Uhr;

Hexenkessel: So & Mo 0 Uhr, Di – Sa 1 Uhr;

am 23.12. schließt das gesamte Festival um 22 Uhr.

Silvesterparty: 31.12. ab 19 Uhr

Weitere Informationen unter www.tollwood.de

Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor

24. November – 22. Dezember 2025

Täglich von 10:30 bis 21:00 Uhr



Moosacher Hüttenzauber 2025

Romantischer Weihnachtsmarkt direkt am Moosacher St. Martins-Platz

Der Moosacher Hüttenzauber findet schon zum 6. Mal statt und wird begeistert von den Moosachern und allen anderen lieben Besuchern und Familien angenommen. Er ist ein romantischer kleiner Weihnachtsmarkt in gemütlicher Kulisse, direkt an der Martinskirche am Moosacher St.-Martinsplatz Pelkovenstr. 67, ganz bequem mit der (U3) zu erreichen.

17.11. – 22.12.2025

Täglich 14.00-22.00

Sa. & So. 12.00-22.00

23.11. TOTENSONNTAG LEIDER geschlossen!!!!

Sendlinger Bergweihnacht am Harras

24. November bis 23. Dezember 2025 – Täglich ab 11.00 Uhr



Märchenbazar 2025

WEIHNACHTSMARKT IM OLYMPIAPARK SÜD

(Sommer-Tollwood-Gelände)

Öffnungszeiten Weihnachten

24.12. geschlossen

25.12. – 26.12. 12.00 – 21.00 Uhr

27.12. 12.00 – 23.00 Uhr

28.12. 11.00 – 21.00 Uhr

31.12 Silvesterparty ab 22.00 Uhr

14:00 – 22:00 Uhr14:00 – 23:00 Uhr12:00 – 23:00 Uhr11:00 – 21:00 Uhr

Die größte Feuerzangenbowle der Welt am Isartor

Vom 24.11.25 bis 06.01.2026

München hat in der Weihnachtszeit viel zu bieten. Neben den großen und kleinen Christkindlmärkten, dem Kripperlmarkt und anderen touristischen Attraktionen heißt es am Isartor auch dieses Jahr wieder „Brennt ab den Zuckerhut!“. Die größte Feuerzangenbowle der Welt ist zurück! Die Idee: Die größte Feuerzangenbowle der Welt zu schaffen. Der Topf: Ein riesiger Kessel – über drei Meter hoch, zweieinhalb Meter im Durchmesser. Der Inhalt: Mehr als 9.000 Liter hochprozentige Bowle aus Rum, Rotwein und Zucker. Dazu die Lieder und die Bilder aus dem über 60 Jahre alten wundervollen Film mit Heinz Rühmann – das ist Nostalgie pur.

Mo – Fr 15:00 UHR – 22:00 UHR

Samstag 12:00 UHR – 22:00 UHR

Sonntag 12:00 UHR – 21:00 UHR

24. DEZEMBER 11:00 UHR – 14:00 UHR

25.12.2025 – 06.01.2026: 12:00 UHR – 22:00 UHR

SILVESTER 11:00 UHR – max. 03:00 Uhr

Alle Infos auch unter www.muenchner-feuerzangenbowle.de

Schwabinger Weihnachtsmarkt 2025

28. Nov. bis 24. Dez. 2025

Geöffnet ist der Schwabinger Weihnachtsmarkt am Eröffnungstag,

Freitag, 28. November, von 12 bis 21 Uhr.

Mo bis Fr: 12 – 21 Uhr

Sa und So: 11 – 21 Uhr

24. Dezember: 11 bis 14 Uhr

Winterworld in der Motorworld 2025

Winterworld Motorworld vom 7. November bis zum 28. Dezember 2025:

Dienstag bis Donnerstag: 13:00 bis 22:00 Uhr

Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag und Feiertag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Montag: Ruhetag

Bitte beachten: Volkstrauertag (16. Nov), Buß- und Bettag (19. Nov), Totensonntag (23. Nov) und Heiligabend (24. Dez) ist der Markt geschlossen.



Mondscheinexpress am Bahnwärter Thiel

Ein Winterfestival am Bahnwärter Thiel

20.11. – 23.12.2025

Öffnungszeiten

Mo-Fr, 17-22 Uhr Sa-So, 13-22 Uhr

* Eintritt frei *

Weihnachtsmarkt im Innenhof der Praterinsel



Mit Santas Isarzauber entsteht im historischen Innenhof der Praterinsel ein neues weihnachtliches Highlight im Herzen Münchens. Vom 14. November bis 28. Dezember 2025 lädt der Weihnachtsmarkt zu einem festlichen Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre ein, umgeben von den historischen Gebäuden der Insel und liebevoll dekorierten Ständen.

Bis 21. Dezember 2025

Montags geschlossen

Di-Fr: 16-22 Uhr | Sa: 15-23 Uhr | So 14-22 Uhr

Allacher Christkindlmarkt

18. Dezember 2025, 16:00 – 21:00 Uhr

19. Dezember 2025, 12:00 – 21:00 Uhr

20. Dezember 2025, 12:00 – 21:00 Uhr

21. Dezember 2025, 11:00 – 20:00 Uhr

Location: Oertelplatz, Eingang EVER.S

Weihnachtsmarkt Alpenwahn 2025 am Pschorr

13. Nov bis 1. Jan täglich geöffnet

Mo – DO 16 – 23 Uhr & Fr 14 – 23 Uhr

Sa 12 – 23 Uhr & So 13 – 21 Uhr

(24. – 26.12. geschlossen)



Christkindlmarkt unterm Maibaum

Luise-Kiesselbach-Platz

24.11.2025 bis 06.01.2026

Mo-Fr 14:00 – 21:30

Sa-So 11:00 – 21:30

26.12.25 bis 06.01.26 „WINTERDORF unterm Maibaum“

Andreasmarkt 2025

Vom 28.11. – 29.11.2025

Ort: vor der Kirche St. Andreas, Zenettistr. 46

Freitag | 28. November 2025

Öffnung der Marktstände: 17:00-21:30 Uhr

Glühwein | Würstl | Selbstgemachtes

17:00 Uhr Eröffnung und Segnung der Adventskränze

17:30 Uhr Adventslieder-Singen verschiedener Chöre am Lagerfeuer

19:00 Uhr Feuershow im Freien vor d. Kirche mit Glühwein u. Lebkuchen

21:30 Uhr Ende des Marktes

Samstag | 29. November 2025

Öffnung der Marktstände: 14:00-21:30 Uhr

Glühwein | Würstl | Selbstgemachtes

14:00 Uhr: Offnung der Marktstände

14:40 Uhr: Adventslieder Kinderchor des Pfarrverbands

15:00 Uhr: Kasperls Spuikastl | „Kasperl und der Weihnachtswichtel“

Sb 15:00 Uhr: Adventsbastelei für Kinder im Glasgang

16:30 Uhr: Kinderband „Gute Noten“

18:30 Uhr: Festgottesdienst zum Patrozinium

19:45 Uhr: Zaubershow von Tejas Magic im Glasgang der Kirche

21:30 Uhr: Ende des Marktes

Veranstalter: Pfarrverband Isarvorstadt www.andreasmarkt.de

Winterzauber am Viktualienmarkt

Am Freitag, den 21. November, startet der Winterzauber auf dem Viktualienmarkt – und bringt bis zum 5. Januar festliche Stimmung mitten in die Stadt! 24 Marktstände locken mit feinen Leckereien und besonderen Schmankerln: Von Glüh-Aperol über Wildimbiss und Langos-Variationen bis hin zu frischen Galettes und kuscheliger Wollwalkmode – hier duftet und funkelt es an jeder Ecke.

Von Montag bis Samstag verwandelt sich der Markt in ein echtes Winterparadies. Und an zwei besonderen Tagen – dem Black Friday (28. November) und dem 3. Adventssamstag (13. Dezember) – darf sogar bis 22.30 Uhr weitergeschlemmt und gebummelt werden!

Auch für Kinder ist gesorgt: Im Biergarten wartet eine liebevoll gestaltete Marktkrippe, und am 5. Dezember kommt der Nikolaus persönlich vorbei – von 16 bis 18 Uhr mit kleinen Überraschungen im Gepäck.

Weihnachtsdorf Pasing Arcaden

Wenn auf dem Paseo der Duft von frisch gebrannten Mandeln in die Nase steigt und die Lichter um die Wette funkeln, dann weißt du: Pasing ist wieder im Weihnachtsmodus!

Das Winterwunderland der Pasing Arcaden ist zurück – größer, glitzernder und garantiert kalorienreicher!

Vom 14. November bis 23. Dezember 2025 verwandelt Familie Merkl & Team den Paseo täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr in ein Weihnachtsdorf zum Schlemmen, Shoppen und Staunen.

(außer am 16.11. und 23.11. – da macht auch der Weihnachtszauber mal Pause).

Freu dich auf alles, was die Vorweihnachtszeit legendär macht:

Glühwein, Prosecco und winterliche Leckereien

Kinderanimation, Nikolaushaus mit Livemusik

Eisenbahn & Kinderkarussell

Und ja – der Grinch kommt wieder vorbei. Ob er lieb ist? Eher nicht. Ob’s witzig wird? Auf jeden Fall!

Auch musikalisch gibt’s ordentlich Weihnachtsgroove:

Santa Swing, Bella Italia und Michele & Friends heizen euch an wechselnden Tagen von 18:30 bis 22:00 Uhr ein.

Für die kleinen Weihnachtsfans gibt’s regelmäßig Kinderschminken und das gute alte Kasperle-Theater – jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr.

Pink Christmas 2025

Der beliebte queere Weihnachtsmarkt Pink Christmas kehrt 2025 zum 20. Mal auf den Münchner Stephansplatz zurück. Vom 24. November bis 21. Dezember verwandelt sich der Platz erneut in ein leuchtend pinkes Winterareal. Besucherinnen und Besucher erwartet ein bewährter Mix aus Geschenkständen, gastronomischen Angeboten, Proseccobar und dem nach eigener Aussage „leckersten Glühwein der Stadt“.–



24.11. – 21.12. Mo bis Fr 16 – 22 Uhr, Sa & So 14 – 22 Uhr

Ort: Stephansplatz (Nähe Sendlinger Tor)

Internet: www.pink-christmas.de

Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz–

Münchens jüngster Weihnachtsmarkt befindet sich im prunkvollen Kaiserhof der Residenz. Seit 2008 verwandelt sich der Innenhof zur Vorweihnachtszeit in ein gemütlich-rustikales Weihnachtsdorf mit lebensgroßer Krippe, Rentierschlitten und einem zauberhaften Märchenwald. Am 17. November um 14 Uhr eröffnet das Weihnachtsdorf feierlich. Bis zum 22. Dezember gibt es dann im Kaiserhof wieder viel zu erleben und entdecken.

Das Weihnachtsdorf hat dieses Jahr für seine großen und kleinen Besucher,

von Montag den 17.11.2025 bis Montag 22.12.2025 täglich von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöﬀnet.

Am Totensonntag 23.11.2025 ist der Markt geschlossen.

Am letzten Tag, Montag den 22.12.2025 wird um 20.00 Uhr geschlossen.

Pasinger Christkindlmarkt

Wann: An den vier Adventswochenenden

Samstag, den 29.11. und Sonntag, den 30.11.

Samstag, den 06.12. und Sonntag, den 07.12.

Samstag, den 13.12. und Sonntag, den 14.12.

Samstag, den 20.12. und Sonntag, den 21.12.

Öffnungszeiten: 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Traditionsgemäß findet der Markt am Vorplatz von Maria Schutz in Pasing an der Bäckerstraße 21 statt.

Haidhauser Weihnachtsmarkt 2025

Christkind und Nikolaus öffnen auch dieses Jahr wieder ihre Filiale am Weißenburger Platz. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Flair findet bereits zum 35. Mal statt und zwar vom 25. November bis zum 24. Dezember 2025.

Ort: Weißenburger Platz

Öffnungszeiten:

25. November – 23. Dezember: von 11 Uhr bis 21 Uhr

24. Dezember (Hl. Abend): von 10 Uhr bis 14 Uhr

Infos unter www.haidhauser-weihnachtsmarkt.de

Bogenhauser Weihnachtszauberwald

13. November 2025 bis 11. Januar 2026

Mo. – Mi. 15:00 – 21:00

Do./Fr./Sa. 15:00 – 22:00

So./Feiertag 13:00 – 21:00,

25./26.12. 12:00- 19:00

Blutenburger Weihnacht 2025

04. – 07. Dezember 2025

Ort: Schloss Blutenburg



Internet: www.blutenburgverein.de

Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

Das Münchner Adventsspektakel samt mittelalterlichem Weihnachtsmarkt auf dem Wittelsbacherplatz entführt seine Besucher vom 24. November bis zum 23. Dezember 2025 zurück in die Zeit der Ritter, Edelfrauen und Minnesänger. Handwerker, Händler, Gaukler und Spielleute zeigen, wie es zum Beispiel auf der schon anno 1410 erwähnten Münchner „Nikolausdult“ zugegangen sein könnte.

Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt

24. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich 11 – 21 Uhr

Eröffnungsfeier am 24.11. um 18 Uhr

Ort: Wittelsbacherplatz

Informationen über die Händler und das Angebot des Mittelaltermarktes gibt es im Internet unter www.mittelaltermarkt-muenchen.de

Christkindlmarkt am Mangfallplatz

28. November – 30. November 2025

Ort: Mangfallplatz

Öffnungszeiten:

Freitags von 16:00 bis 21:00 Uhr,

Samstags von 11:00 bis 21:00 Uhr

Sonntags von 11:00 bis 20:00 Uhr

Haderner Weihnachtsmarkt

06. – 07. Dezember 2025

Ort: Canisiusplatz

Öffnungszeiten:

SA 14:00 – 20:00 Uhr

SO 11:00 – 18:30 Uhr

Christkindlmarkt Feldmoching

14./15. Dezember 2025

Ort: Mehrzweckhalle, Georg-Zech-Allee 15

Öffnungszeiten: Sa 11:30 – 17.30 Uhr, So 11 – 17.30 Uhr

Weihnachts- und Wintermarkt 2025 am Flughafen München



14.11. bis 28.12.2025

Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag: 11 Uhr bis 21 Uhr

Heiliger Abend, 24.12.2025: 11 Uhr bis 16 Uhr

Ort

MAC-Forum

Terminalstraße Mitte 18

85356 München-Flughafen

Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm

Romantisch und besinnlich geht es auf dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm zu, der in diesem Jahr vom 20. November bis 23. Dezember 2025 stattfindet. Rund um den beleuchteten Chinaturm gruppieren sich heuer zum 26. Mal Buden mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckerbissen.

Wer noch nach Weihnachtsgeschenken oder Dekorationen für Christbaum und Wohnung sucht, könnte an den vielen Buden fündig werden. Feilgeboten werden zum Beispiel Kripperlfiguren, Malereien, Keramik- und Töpferwaren, Schmuck und anderes Kunsthandwerk. Traditionell werden am Chinesischen Turm auch Weihnachtsbäume verkauft.

Öffnungszeiten



Mittwoch bis Sonntag

Mittwoch bis Freitag 11:30 bis 20:30 Uhr

Samstag und Sonntag 11:00 bis 20:30 Uhr

Montag, 22. Dezember & Dienstag 23. Dezember 11:00 bis 20:30 Uhr

Infos unter www.weihnachtsmarkt-chinaturm.de

Münchner Eiszauber 2025

Vom 21. November bis zum 11. Januar 2020

Beim Münchner Eiszauber vom 21. November 2025 bis zum 11. Januar 2025 auf dem Stachus vergnügen sich große wie kleine Schlittschuhläufer gleichermaßen. Zahlreiche Events machen die größte mobile Eisarena Bayerns zu einem Höhepunkt im Münchner Winter – und dank Schmankerlhütt’n und Glühweinalm ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Die Preise sind gestaffelt je nach Tageszeit und Alter. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort welche leihen. Und wem das alles viel zu kalt ist und die Knie schon beim bloßen Zuschauen schlottern, der kann sich auch einfach nur auf die Tribüne setzen und das ganze mit einem Glühwein in der Hand aus sicherer Entfernung beobachten – sogar ganz kostenlos.

Täglich von 10:30 – 22:00 Uhr

23.11.2025 ist die Eislaufbahn geschlossen. Weihnachten 24.12. bis 16:00 Uhr. Silvester 31.12. bis 18:00 Uhr – Eislaufen bis 16:00 Uhr

München 2025 wird ein wahres Advents-Feuerwerk!

Egal ob du Kunsthandwerk suchst, Feuerzangenbowle liebst, den Mittelalter-Trubel magst, auf pinke Glitzerstimmung stehst oder einfach nur durch die Lichter spazieren willst – irgendwo in der Stadt findest du garantiert deinen perfekten Weihnachtsmoment.

Fehlende Weihnachtsmärkte tragen wir gerne nach.

Alle Angaben ohne Gewähr!