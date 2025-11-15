Die Münchner Weihnachts- und Christkindlmärkte 2025

Münchner Weihnachts- und Christkindlmärkte 2025 – Jedes Jahr verwandeln große und kleine Weihnachtsmärkte ganz München in ein funkelndes Advents-Wunderland. Neben dem über die Stadtgrenzen hinaus berühmten Christkindlmarkt rund um den Marienplatz locken auch die vielen Viertelmärkte – jeder mit seinem eigenen Flair, liebevollen Details und einzigartigen Schmankerln. So wird die Vorweihnachtszeit in jedem Stadtteil zu einem ganz besonderen Erlebnis.
1 Christkindlmarkt am Marienplatz
2 WinterWunderWERK 2025 im Werksviertel-Mitte
3 Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz
4 Weihnachtsmarkt auf der „Alten Utting“
5 Winterzauber Gans am Wasser
6 Kripperlmarkt an der Peterskirche
7 Tollwood Winterfestival 2025
8 Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor
9 Moosacher Hüttenzauber 2025
10 Sendlinger Bergweihnacht am Harras
11 Märchenbazar 2025
12 Die größte Feuerzangenbowle der Welt am Isartor
13 Schwabinger Weihnachtsmarkt 2025
14 Winterworld in der Motorworld 2025
15 Mondscheinexpress am Bahnwärter Thiel
16 Weihnachtsmarkt im Innenhof der Praterinsel
17 Allacher Christkindlmarkt
18 Weihnachtsmarkt Alpenwahn 2025 am Pschorr
19 Christkindlmarkt unterm Maibaum
20 Andreasmarkt 2025
21 Winterzauber am Viktualienmarkt
22 Weihnachtsdorf Pasing Arcaden
23 Pink Christmas 2025
24 Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz
25 Pasinger Christkindlmarkt
26 Haidhauser Weihnachtsmarkt 2025
27 Bogenhauser Weihnachtszauberwald
28 Blutenburger Weihnacht 2025
29 Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt
30 Christkindlmarkt am Mangfallplatz
31 Haderner Weihnachtsmarkt
32 Christkindlmarkt Feldmoching
33 Weihnachts- und Wintermarkt 2025 am Flughafen München
34 Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm
35 Münchner Eiszauber 2025
Christkindlmarkt am Marienplatz 27.11. – 24.12.2025
Mit vorweihnachtlichem Zauber erfüllt der Christkindlmarkt die Stadt rund um den Marienplatz: an die 2500 Lichter erstrahlen auf dem großen Christbaum vor dem Rathaus, Glühwein, Bratäpfel und Honigkuchen duften um die Wette, festliche Klänge ertönen vom Rathausbalkon, und die weihnachtlich beleuchtete Budenstadt lädt zum Bummeln ein. Sterne und Lichterketten leiten die Besucher zu Deutschlands wohl größtem Kripperlmarkt am Rindermarkt.
Öffnungszeiten: Mo mit Sa 10.00 – 21.00 Uhr
So 10.00 – 20.00 Uhr
Heilig Abend (24.12.) 10.00 – 14.00 Uhr
Tägl. musikalisches Rahmenprogramm um 17.30 Uhr
Ort: Rund um den Marienplatz
Internet: www.christkindlmarkt-muenchen.de
WinterWunderWERK 2025 im Werksviertel-Mitte
Ort: Knödelplatz
Preis: Freier Eintritt
Veranstalter: eventfabrik münchen GmbH
Öffnungszeiten WinterWunderWERK täglich
Mo – Fr: 17 Uhr – 22 Uhr | Sa: 11 Uhr – 22 Uhr | So: 11 Uhr – 20 Uhr
Weihnachtsmarkt am Rotkreuzplatz
24. November – 23.Dezember 2025
Ort: Rotkreuzplatz
Ort: Rotkreuzplatz
24.11.2025 (Eröffnung 11:00 Uhr) – 23.12.2025
Täglich: 11:00 – 20:30 Uhr
Weihnachtsmarkt auf der „Alten Utting“
- 27.11. – 14.12.
Do & Fr: 16:00 – 22:00 Uhr
Sa & So: 14:00 – 22:00 Uhr
Ab dem 15. Dezember
Täglich geöffnet!
Winterzauber Gans am Wasser
28.11. – 23.12.2025
Montag bis Samstag 10:00 – 21:00 Uhr
Sonntag 10:00 – 18:00 Uhr
Am 24.12. geschlossen
Ab 25.12. täglich 10:00 – 18:00 Uhr
Kripperlmarkt an der Peterskirche
Am Rindermarkt, gleich neben dem Alten Peter, bieten elf Buden Krippen
und Krippenzubehör an. Nur eine Kometenlänge vom Marienplatz entfernt,
wo sich der traditionelle Münchner Christkindlmarkt mit seinem
altbayrischen Charme vor der romantischen Kulisse des neugotischen
Rathauses ausbreitet, befindet sich dieses einzigartige Eldorado für
Krippenfreunde und solche, die es werden wollen – der Kripperlmarkt des
Münchner Christkindlmarkts.
24.11. – 24.12.2025
Montag bis Samstag 10:00 – 21:00 Uhr, Sonntag bis 10:00 – 20:00 Uhr
24.12.: 10:00 – 14:00 Uhr
Tollwood Winterfestival 2025
22.11. – 31.12.2025, Markt der Ideen bis 23.12.2025
Mo – Fr ab 14 Uhr, Sa & So ab 11 Uhr;
Schließzeiten:
Markt: So& Mo 22:30 Uhr, Di – Sa 23:30;
Gastro: So & Mo 22:30 Uhr, Di – Sa 0 Uhr;
Hexenkessel: So & Mo 0 Uhr, Di – Sa 1 Uhr;
am 23.12. schließt das gesamte Festival um 22 Uhr.
Silvesterparty: 31.12. ab 19 Uhr
Weitere Informationen unter www.tollwood.de
Weihnachtsmarkt am Sendlinger Tor
24. November – 22. Dezember 2025
Täglich von 10:30 bis 21:00 Uhr
Romantischer Weihnachtsmarkt direkt am Moosacher St. Martins-Platz
Der Moosacher Hüttenzauber findet schon zum 6. Mal statt und wird begeistert von den Moosachern und allen anderen lieben Besuchern und Familien angenommen. Er ist ein romantischer kleiner Weihnachtsmarkt in gemütlicher Kulisse, direkt an der Martinskirche am Moosacher St.-Martinsplatz Pelkovenstr. 67, ganz bequem mit der (U3) zu erreichen.
17.11. – 22.12.2025
Täglich 14.00-22.00
Sa. & So. 12.00-22.00
23.11. TOTENSONNTAG LEIDER geschlossen!!!!
Sendlinger Bergweihnacht am Harras
24. November bis 23. Dezember 2025 – Täglich ab 11.00 Uhr
Programm >>
Märchenbazar 2025
WEIHNACHTSMARKT IM OLYMPIAPARK SÜD
(Sommer-Tollwood-Gelände)
Öffnungszeiten
Mo. – Mi. 14:00 – 22:00 Uhr
Do. – Fr. 14:00 – 23:00 Uhr
Samstag 12:00 – 23:00 Uhr
Sonntag 11:00 – 21:00 Uhr
Öffnungszeiten Weihnachten
24.12. geschlossen
25.12. – 26.12. 12.00 – 21.00 Uhr
27.12. 12.00 – 23.00 Uhr
28.12. 11.00 – 21.00 Uhr
31.12 Silvesterparty ab 22.00 Uhr
Die größte Feuerzangenbowle der Welt am Isartor
Vom 24.11.25 bis 06.01.2026
München hat in der Weihnachtszeit viel zu bieten. Neben den großen und kleinen Christkindlmärkten, dem Kripperlmarkt und anderen touristischen Attraktionen heißt es am Isartor auch dieses Jahr wieder „Brennt ab den Zuckerhut!“. Die größte Feuerzangenbowle der Welt ist zurück! Die Idee: Die größte Feuerzangenbowle der Welt zu schaffen. Der Topf: Ein riesiger Kessel – über drei Meter hoch, zweieinhalb Meter im Durchmesser. Der Inhalt: Mehr als 9.000 Liter hochprozentige Bowle aus Rum, Rotwein und Zucker. Dazu die Lieder und die Bilder aus dem über 60 Jahre alten wundervollen Film mit Heinz Rühmann – das ist Nostalgie pur.
Mo – Fr 15:00 UHR – 22:00 UHR
Samstag 12:00 UHR – 22:00 UHR
Sonntag 12:00 UHR – 21:00 UHR
24. DEZEMBER 11:00 UHR – 14:00 UHR
25.12.2025 – 06.01.2026: 12:00 UHR – 22:00 UHR
SILVESTER 11:00 UHR – max. 03:00 Uhr
Alle Infos auch unter www.muenchner-feuerzangenbowle.de
Schwabinger Weihnachtsmarkt 2025
28. Nov. bis 24. Dez. 2025
Geöffnet ist der Schwabinger Weihnachtsmarkt am Eröffnungstag,
Freitag, 28. November, von 12 bis 21 Uhr.
Mo bis Fr: 12 – 21 Uhr
Sa und So: 11 – 21 Uhr
24. Dezember: 11 bis 14 Uhr
Winterworld in der Motorworld 2025
Winterworld Motorworld vom 7. November bis zum 28. Dezember 2025:
Dienstag bis Donnerstag: 13:00 bis 22:00 Uhr
Freitag und Samstag: 12:00 bis 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertag: 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Montag: Ruhetag
Bitte beachten: Volkstrauertag (16. Nov), Buß- und Bettag (19. Nov), Totensonntag (23. Nov) und Heiligabend (24. Dez) ist der Markt geschlossen.
Mondscheinexpress am Bahnwärter Thiel
Ein Winterfestival am Bahnwärter Thiel
20.11. – 23.12.2025
Öffnungszeiten
Mo-Fr, 17-22 Uhr Sa-So, 13-22 Uhr
* Eintritt frei *
Weihnachtsmarkt im Innenhof der Praterinsel
Mit Santas Isarzauber entsteht im historischen Innenhof der Praterinsel ein neues weihnachtliches Highlight im Herzen Münchens. Vom 14. November bis 28. Dezember 2025 lädt der Weihnachtsmarkt zu einem festlichen Erlebnis in einzigartiger Atmosphäre ein, umgeben von den historischen Gebäuden der Insel und liebevoll dekorierten Ständen.
Bis 21. Dezember 2025
Montags geschlossen
Di-Fr: 16-22 Uhr | Sa: 15-23 Uhr | So 14-22 Uhr
18. Dezember 2025, 16:00 – 21:00 Uhr
19. Dezember 2025, 12:00 – 21:00 Uhr
20. Dezember 2025, 12:00 – 21:00 Uhr
21. Dezember 2025, 11:00 – 20:00 Uhr
Location: Oertelplatz, Eingang EVER.S
Weihnachtsmarkt Alpenwahn 2025 am Pschorr
13. Nov bis 1. Jan täglich geöffnet
Mo – DO 16 – 23 Uhr & Fr 14 – 23 Uhr
Sa 12 – 23 Uhr & So 13 – 21 Uhr
(24. – 26.12. geschlossen)
Christkindlmarkt unterm Maibaum
Luise-Kiesselbach-Platz
24.11.2025 bis 06.01.2026
Mo-Fr 14:00 – 21:30
Sa-So 11:00 – 21:30
26.12.25 bis 06.01.26 „WINTERDORF unterm Maibaum“
Andreasmarkt 2025
Vom 28.11. – 29.11.2025
Ort: vor der Kirche St. Andreas, Zenettistr. 46
Freitag | 28. November 2025
Öffnung der Marktstände: 17:00-21:30 Uhr
Glühwein | Würstl | Selbstgemachtes
17:00 Uhr Eröffnung und Segnung der Adventskränze
17:30 Uhr Adventslieder-Singen verschiedener Chöre am Lagerfeuer
19:00 Uhr Feuershow im Freien vor d. Kirche mit Glühwein u. Lebkuchen
21:30 Uhr Ende des Marktes
Samstag | 29. November 2025
Öffnung der Marktstände: 14:00-21:30 Uhr
Glühwein | Würstl | Selbstgemachtes
14:00 Uhr: Offnung der Marktstände
14:40 Uhr: Adventslieder Kinderchor des Pfarrverbands
15:00 Uhr: Kasperls Spuikastl | „Kasperl und der Weihnachtswichtel“
Sb 15:00 Uhr: Adventsbastelei für Kinder im Glasgang
16:30 Uhr: Kinderband „Gute Noten“
18:30 Uhr: Festgottesdienst zum Patrozinium
19:45 Uhr: Zaubershow von Tejas Magic im Glasgang der Kirche
21:30 Uhr: Ende des Marktes
Veranstalter: Pfarrverband Isarvorstadt www.andreasmarkt.de
Winterzauber am Viktualienmarkt
Am Freitag, den 21. November, startet der Winterzauber auf dem Viktualienmarkt – und bringt bis zum 5. Januar festliche Stimmung mitten in die Stadt! 24 Marktstände locken mit feinen Leckereien und besonderen Schmankerln: Von Glüh-Aperol über Wildimbiss und Langos-Variationen bis hin zu frischen Galettes und kuscheliger Wollwalkmode – hier duftet und funkelt es an jeder Ecke.
Von Montag bis Samstag verwandelt sich der Markt in ein echtes Winterparadies. Und an zwei besonderen Tagen – dem Black Friday (28. November) und dem 3. Adventssamstag (13. Dezember) – darf sogar bis 22.30 Uhr weitergeschlemmt und gebummelt werden!
Auch für Kinder ist gesorgt: Im Biergarten wartet eine liebevoll gestaltete Marktkrippe, und am 5. Dezember kommt der Nikolaus persönlich vorbei – von 16 bis 18 Uhr mit kleinen Überraschungen im Gepäck.
Wenn auf dem Paseo der Duft von frisch gebrannten Mandeln in die Nase steigt und die Lichter um die Wette funkeln, dann weißt du: Pasing ist wieder im Weihnachtsmodus!
Das Winterwunderland der Pasing Arcaden ist zurück – größer, glitzernder und garantiert kalorienreicher!
Vom 14. November bis 23. Dezember 2025 verwandelt Familie Merkl & Team den Paseo täglich von 11:00 bis 22:00 Uhr in ein Weihnachtsdorf zum Schlemmen, Shoppen und Staunen.
(außer am 16.11. und 23.11. – da macht auch der Weihnachtszauber mal Pause).
Freu dich auf alles, was die Vorweihnachtszeit legendär macht:
Glühwein, Prosecco und winterliche Leckereien
Kinderanimation, Nikolaushaus mit Livemusik
Eisenbahn & Kinderkarussell
Und ja – der Grinch kommt wieder vorbei. Ob er lieb ist? Eher nicht. Ob’s witzig wird? Auf jeden Fall!
Auch musikalisch gibt’s ordentlich Weihnachtsgroove:
Santa Swing, Bella Italia und Michele & Friends heizen euch an wechselnden Tagen von 18:30 bis 22:00 Uhr ein.
Für die kleinen Weihnachtsfans gibt’s regelmäßig Kinderschminken und das gute alte Kasperle-Theater – jeweils von 15:00 bis 18:00 Uhr.
Der beliebte queere Weihnachtsmarkt Pink Christmas kehrt 2025 zum 20. Mal auf den Münchner Stephansplatz zurück. Vom 24. November bis 21. Dezember verwandelt sich der Platz erneut in ein leuchtend pinkes Winterareal. Besucherinnen und Besucher erwartet ein bewährter Mix aus Geschenkständen, gastronomischen Angeboten, Proseccobar und dem nach eigener Aussage „leckersten Glühwein der Stadt“.–
Ort: Stephansplatz (Nähe Sendlinger Tor)
Internet: www.pink-christmas.de
Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz–
Münchens jüngster Weihnachtsmarkt befindet sich im prunkvollen Kaiserhof der Residenz. Seit 2008 verwandelt sich der Innenhof zur Vorweihnachtszeit in ein gemütlich-rustikales Weihnachtsdorf mit lebensgroßer Krippe, Rentierschlitten und einem zauberhaften Märchenwald. Am 17. November um 14 Uhr eröffnet das Weihnachtsdorf feierlich. Bis zum 22. Dezember gibt es dann im Kaiserhof wieder viel zu erleben und entdecken.
von Montag den 17.11.2025 bis Montag 22.12.2025 täglich von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöﬀnet.
Am letzten Tag, Montag den 22.12.2025 wird um 20.00 Uhr geschlossen.
Wann: An den vier Adventswochenenden
- Samstag, den 29.11. und Sonntag, den 30.11.
- Samstag, den 06.12. und Sonntag, den 07.12.
- Samstag, den 13.12. und Sonntag, den 14.12.
- Samstag, den 20.12. und Sonntag, den 21.12.
Öffnungszeiten: 13:00 Uhr bis 19:30 Uhr
Traditionsgemäß findet der Markt am Vorplatz von Maria Schutz in Pasing an der Bäckerstraße 21 statt.
Haidhauser Weihnachtsmarkt 2025
Christkind und Nikolaus öffnen auch dieses Jahr wieder ihre Filiale am Weißenburger Platz. Der traditionelle Weihnachtsmarkt mit dem besonderen Flair findet bereits zum 35. Mal statt und zwar vom 25. November bis zum 24. Dezember 2025.
Ort: Weißenburger Platz
Öffnungszeiten:
25. November – 23. Dezember: von 11 Uhr bis 21 Uhr
24. Dezember (Hl. Abend): von 10 Uhr bis 14 Uhr
Infos unter www.haidhauser-weihnachtsmarkt.de
Bogenhauser Weihnachtszauberwald
13. November 2025 bis 11. Januar 2026
Mo. – Mi. 15:00 – 21:00
Do./Fr./Sa. 15:00 – 22:00
So./Feiertag 13:00 – 21:00,
25./26.12. 12:00- 19:00
Blutenburger Weihnacht 2025
04. – 07. Dezember 2025
Ort: Schloss Blutenburg
Öffnungszeiten: Donnerstag, 4 Dezember, 2025 – 11:00 bis Sonntag, 7 Dezember, 2025 – 19:30
Internet: www.blutenburgverein.de
Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt
Das Münchner Adventsspektakel samt mittelalterlichem Weihnachtsmarkt auf dem Wittelsbacherplatz entführt seine Besucher vom 24. November bis zum 23. Dezember 2025 zurück in die Zeit der Ritter, Edelfrauen und Minnesänger. Handwerker, Händler, Gaukler und Spielleute zeigen, wie es zum Beispiel auf der schon anno 1410 erwähnten Münchner „Nikolausdult“ zugegangen sein könnte.
Münchner Adventsspektakel und Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt
24. November bis 23. Dezember 2025
Öffnungszeiten: täglich 11 – 21 Uhr
Eröffnungsfeier am 24.11. um 18 Uhr
Ort: Wittelsbacherplatz
Informationen über die Händler und das Angebot des Mittelaltermarktes gibt es im Internet unter www.mittelaltermarkt-muenchen.de
Christkindlmarkt am Mangfallplatz
28. November – 30. November 2025
Ort: Mangfallplatz
Öffnungszeiten:
Freitags von 16:00 bis 21:00 Uhr,
Samstags von 11:00 bis 21:00 Uhr
Sonntags von 11:00 bis 20:00 Uhr
Haderner Weihnachtsmarkt
06. – 07. Dezember 2025
Ort: Canisiusplatz
Öffnungszeiten:
SA 14:00 – 20:00 Uhr
SO 11:00 – 18:30 Uhr
Christkindlmarkt Feldmoching
14./15. Dezember 2025
Ort: Mehrzweckhalle, Georg-Zech-Allee 15
Öffnungszeiten: Sa 11:30 – 17.30 Uhr, So 11 – 17.30 Uhr
Weihnachts- und Wintermarkt 2025 am Flughafen München
14.11. bis 28.12.2025
Öffnungszeiten
Montag bis Sonntag: 11 Uhr bis 21 Uhr
Heiliger Abend, 24.12.2025: 11 Uhr bis 16 Uhr
Ort
MAC-Forum
Terminalstraße Mitte 18
85356 München-Flughafen
Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm
Romantisch und besinnlich geht es auf dem Christkindlmarkt am Chinesischen Turm zu, der in diesem Jahr vom 20. November bis 23. Dezember 2025 stattfindet. Rund um den beleuchteten Chinaturm gruppieren sich heuer zum 26. Mal Buden mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckerbissen.
Wer noch nach Weihnachtsgeschenken oder Dekorationen für Christbaum und Wohnung sucht, könnte an den vielen Buden fündig werden. Feilgeboten werden zum Beispiel Kripperlfiguren, Malereien, Keramik- und Töpferwaren, Schmuck und anderes Kunsthandwerk. Traditionell werden am Chinesischen Turm auch Weihnachtsbäume verkauft.
Öffnungszeiten
Mittwoch bis Sonntag
Mittwoch bis Freitag 11:30 bis 20:30 Uhr
Samstag und Sonntag 11:00 bis 20:30 Uhr
Montag, 22. Dezember & Dienstag 23. Dezember 11:00 bis 20:30 Uhr
Infos unter www.weihnachtsmarkt-chinaturm.de
Münchner Eiszauber 2025
Vom 21. November bis zum 11. Januar 2020
Beim Münchner Eiszauber vom 21. November 2025 bis zum 11. Januar 2025 auf dem Stachus vergnügen sich große wie kleine Schlittschuhläufer gleichermaßen. Zahlreiche Events machen die größte mobile Eisarena Bayerns zu einem Höhepunkt im Münchner Winter – und dank Schmankerlhütt’n und Glühweinalm ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Die Preise sind gestaffelt je nach Tageszeit und Alter. Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann sich vor Ort welche leihen. Und wem das alles viel zu kalt ist und die Knie schon beim bloßen Zuschauen schlottern, der kann sich auch einfach nur auf die Tribüne setzen und das ganze mit einem Glühwein in der Hand aus sicherer Entfernung beobachten – sogar ganz kostenlos.
Täglich von 10:30 – 22:00 Uhr
23.11.2025 ist die Eislaufbahn geschlossen. Weihnachten 24.12. bis 16:00 Uhr. Silvester 31.12. bis 18:00 Uhr – Eislaufen bis 16:00 Uhr
München 2025 wird ein wahres Advents-Feuerwerk!
Egal ob du Kunsthandwerk suchst, Feuerzangenbowle liebst, den Mittelalter-Trubel magst, auf pinke Glitzerstimmung stehst oder einfach nur durch die Lichter spazieren willst – irgendwo in der Stadt findest du garantiert deinen perfekten Weihnachtsmoment.
Fehlende Weihnachtsmärkte tragen wir gerne nach.
Alle Angaben ohne Gewähr!