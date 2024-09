Die Paulaner und Hacker Pschorr Wiesnbierprobe 2024

Bald heißt es schon wieder „O’zapft is“ zum 189. Münchner Oktoberfest und das Bier ist nach einer Lagerzeit von 6 Wochen schon bereit.

Traditionell verkosten die Braumeister von Hacker-Pschorr(Rainer Kansy) und Paulaner (Christian Dahncke) das Wiesnbier ihrer Brauereiengemeinsam mit den Festzelt-Wirten und stellten die Besonderheiten vor.

„Es ist schon ein besonderes Privileg, Oktoberfestbier brauen zu dürfen. Mein Team und ich stecken ganz viel Herzblut in das Paulaner Oktoberfest Bier das merkt man auch wieder in diesem Jahr. Goldgelb, mit malzig-würzigen Noten, dazu eine ausgewogenen Hopfennote, mild und rund im Körper präsentiert es sich. Es ist sehr gut ausbalanciert, festlich, vollmundig, süffig, getreu dem Motto ‚Gut, besser, Paulaner‘.“

Eckdaten Paulaner Oktoberfest Bier:

• Stammwürze: 13,7%

• Alkoholgehalt: 5,9%

• Farbe (EBC): 9

• Bittere (EBU): 21

Paulaner und das Oktoberfest

Die tiefe Verbundenheit zu München manifestiert sich auch in der starken Präsenz auf dem Oktoberfest – für Paulaner eine echte Herzensangelegenheit. Das Logo mit dem Mönchskopf prägt das Erscheinungsbild der Wiesn ebenso wie der berühmte Paulaner-Turm mit dem überdimensionalen Maßkrug auf der Spitze. In drei großen Zelten wird Paulaner Oktoberfest Bier ausgeschenkt, neben dem Paulaner-Festzelt in der Armbrustschützen-Festhalle und Käfer’s Wies’n-Schänke sowie in zahlreichen kleineren Zelten. Das Paulaner Oktoberfest Bier gehört zu den beliebtesten seiner Art. Es ist das meistverkaufte Oktoberfestbier im Handel sowohl national als auch international.

Hacker-Pschorr Braumeister Rainer Kansy:

„Das Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier besticht dieses Jahr durch eine betonte Hopfenblume und einen kraftvollen, voluminösen Körper. Das bernsteinfarbene Bier ist ausgeprägt malzaromatisch, mit einer feinherben Hopfenbittere, aber wohlklingend im Abgang mit einem würzigen, hopfenaromatischen Nachhall. Meinem Team und mir ist wieder ein ganz besonderes Wiesnbier gelungen.“

Eckdaten Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier:

• Stammwürze: 13,8%

• Alkohol: 6,0%

• Farbe (EBC): 11

• Bittere (EBU): 23

Die Pschorrs auf der Wiesn

Schon seit 1830 gibt es nachweislich „Pschorr“ auf dem Oktoberfest und Kommerzienrat Georg Pschorr war 1893 der erste, der ein Gespann mit Pracht-Pferdegeschirren auf die Wiesn schickte. Diese hatten ihn auf einer Reise nach Wien begeistert und er schickte seinen Sattlermeister zu Studienzwecken dorthin. Die Aufmerksamkeit beim Wiesneinzug war ihm und seinem Gespann gewiss. 1901 überraschte die Pschorr-Brauerei die Wiesn-Besucher mit einem elektrisch beleuchteten Zelt, der „Bräurosl“. Heute genießt man das Hacker-Pschorr Oktoberfest Bier im „Hackerfestzelt“, in der „Bräurosl“ und zahlreichen kleineren Zelten.